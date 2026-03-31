Люди из окружения Трампа проводят «операции влияния» в Гренландии. Они инвестируют, разрабатывают мегапроекты и открыто говорят о продвижении интересов США Главное из публикации The New York Times

Нуук, столица Гренландии Ina Fassbender / AFP / Scanpix / LETA

Сразу несколько людей из окружения президента США Дональда Трампа вкладывают значительные средства в Гренландию и выстраивают там сети влияния. Эта деятельность привлекла внимание датских спецслужб и журналистов, которые поначалу расценили ее как тайные подрывные операции. Однако, как пишет The New York Times, в этих операциях, судя по всему, нет ничего ни скрытого, ни подрывного.

В Гренландию инвестируют Рональд Лаудер, давний друг Трампа, который, как считается, первым высказал Трампу идею установить американский контроль над островом, а также компания Cantor Fitzgerald, которую ранее возглавлял Говард Лютник, ныне министр торговли США.

У других людей из окружения Трампа есть свои амбициозные проекты в Гренландии. Так, Дрю Хорн, бывший сотрудник министерства энергетики США и глава компании GreenMet, которая инвестирует в добывающую промышленность, намерен построить на острове огромный дата-центр и запитать его от новой электростанции, работающей на талой воде, стекающей с ледников из-за изменения климата.

В перспективе Хорн намерен, опираясь на эту электростанцию, развивать другие энергоемкие проекты в Гренландии, включая производство алюминия. Его компания GreenMet уделяет особое внимание проектам по добыче редкоземельных минералов, которые также имеются на острове.

Советник Трампа по Арктике Томас Данс организует пиар-поездки в Гренландию для известных людей, включая Дональда Трампа-младшего, сына президента. Он же организовал визит на остров вице-президента США Джей Ди Вэнса. Первоначальная программа предполагала общение с местными жителями, в том числе посещение гонок на собачьих упряжках. Но когда выяснилось, что Вэнса встретят акциями протеста, программу значительно сократили: вице-президент побывал только на американской военной базе.

Кроме того, Данс организовал приезд в США гренландского каменщика Йоргена Боассена. Тот участвовал в предвыборной кампании Трампа в 2024 году, а после возвращения на родину стал одним из самых известных сторонников американского президента на острове. Впрочем, его взгляды не пользуются широкой популярностью среди его земляков, отмечает The New York Times.

Еще одна фигура, организующая американские «операции влияния» в Гренландии, — Крис Кокс, член общественного совета министерства внутренней безопасности и основатель движения «Байкеры за Трампа». Он часто посещает остров — по его собственным словам, «чтобы завести друзей». Он открыто критикует датское правительство за отношение к гренландцам. Датские спецслужбы полагают, что он старается подогреть сепаратистские настроения на острове.

Никто из этих людей не пытается скрыть свою деятельность. Они дают интервью, много постят в соцсетях, открыто говорят о продвижении американских интересов.

Трамп стал настойчиво говорить о том, что США должны владеть Гренландией, весной 2025 года. В августе на датском телевидении вышел сюжет об американских «операциях влияния» на острове. Хорн, Данс и Кокс не были названы по именам, но по описанию «операций» ясно, что речь шла в первую очередь именно об их деятельности. Министерство иностранных дел Дании на следующий день после выхода сюжета вызвало американского посла для объяснений.

Министр иностранных дел Дании Лёкке Расмуссен заявил, что нельзя игнорировать информацию о действиях иностранных игроков внутри страны. При этом близкие к Трампу люди, как и официальные американские власти, категорически отвергают обвинения в каких-либо незаконных действиях.

Кого следует считать коренными жителями Гренландии? Как остров достался Дании? И в чем интерес США к этой территории? Ищем ответы в истории «куска льда», о котором так мечтает Дональд Трамп