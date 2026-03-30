Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман. 27 марта 2026 года Пресс-служба президента Украины / AFP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский 26–29 марта совершил турне по странам Ближнего Востока. Итогом поездки стали соглашения о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией и Катаром, объявление о подготовке аналогичного соглашения с ОАЭ, а также заявление о сотрудничестве с Иорданией.

Модель сотрудничества проста: Украина поставляет ближневосточным странам оборудование и технологии для защиты от беспилотников, а в обмен получает деньги и энергоресурсы, в том числе дизельное топливо. Украинский опыт противодроновой защиты тем более интересен для ближневосточных стран, что беспилотники «Шахед», которыми по ним наносит удары Иран, — ближайшие «родственники» «Гераней», которыми Россия наносит удары по Украине («Герань» создана на базе «Шахеда»).

Кроме того, как отмечает The Wall Street Journal, Зеленский при каждом удобном случае подчеркивал, что Украина и принимающие страны фактически участвуют в одной войне на одной стороне: Россия и Иран — союзники, подрывающие стабильность и безопасность в своих регионах. В частности, украинский президент настаивал, что российская разведка собирает и передает Ирану информацию о важнейших объектах энергетической инфраструктуры Персидского залива, в том числе о месторождениях нефти и газа, предприятиях по их переработке, трубопроводах, терминалах и тому подобном.

Турне Зеленского ознаменовало важную перемену в позиции главных стран Ближнего Востока относительно российско-украинской войны. Прежде они сохраняли нейтралитет. ОАЭ на протяжении нескольких лет предоставляли площадку для переговоров на уровне спецслужб — прежде всего, об обмене пленными. Саудовская Аравия и Катар также выполняли посреднические функции. Наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман организовывал в феврале 2025 года прямые переговоры между Россией и США — первые с начала большой российско-украинской войны.

Тогда эта война была для ближневосточных стран далеким региональным конфликтом, который не затрагивал их интересов. Теперь же эти страны оказались вовлечены в войну США и Израиля против Ирана — и обнаружили, что ни американские гарантии, ни наличие американских военных баз, ни демонстративное неучастие в нападении на Иран не обеспечивают им безопасности.

Даже представители Пентагона признают, что Украина — один из мировых лидеров в «дроновой войне». Странам Персидского залива приходится сбивать сравнительно дешевые иранские беспилотники дорогими ракетами или поднимать в воздух истребители. Украина же располагает несколькими ноу-хау (как технологическими, так и тактическими), которые позволяют, во-первых, значительно удешевить производство как дронов, так и средств борьбы с ними, а во-вторых, повысить эффективность обороны.

Во время турне Зеленского иранские официальные информагентства стали распространять сообщения, что в результате иранского удара по военному складу в Дубае погиб 21 украинец. Украинские власти опровергли эти сведения. При этом Зеленский не раз — в том числе во время турне — заявлял, что более 200 украинских специалистов по ПВО работают в разных странах, помогая им организовывать противодроновую защиту.

Поездка Зеленского не сопровождалась публичными речами или совместными пресс-конференциями. Комментарии принимающих лидеров были скупы. Каждый из них — и саудовский принц Мухаммад бин Салман, и президент ОАЭ Мухаммад бин Заид, и катарский эмир Тамим бин Хамад, и иорданский король Абдулла II — назвал Украину стратегическим партнером и выразил надежду на развитие сотрудничества. При этом каждый говорил исключительно о региональной безопасности и стабильности — то есть подчеркнуто не комментировал российско-украинскую войну. У всех четырех стран есть рабочие отношения и деловые связи с Россией — и ни одна из них не хочет их испортить.