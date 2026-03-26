Джордж Харрисон, Джон Леннон и Пол Маккартни возле дома семьи Маккартни в Ливерпуле, 1960 год Keystone / Hulton Archive / Getty Images

Сэр Пол Маккартни объявил о скором выходе нового сольного альбома. Пластинка получила название «The Boys of Dungeon Lane». Она появится в стримингах, а также в продаже на физических носителях 29 мая.

Официальный трейлер альбома «The Boys of Dungeon Lane» PAUL McCARTNEY

Как говорится в пресс-релизе, «The Boys of Dungeon Lane» — это самый интроспективный альбом Маккартни. В нем бывший участник The Beatles рассказывает о своем детстве в послевоенном Ливерпуле, о своей семье, а также дружбе с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном задолго до того, как мир услышал о битломании.

Данджен-лейн — это улица в рабочем квартале Ливерпуля, неподалеку от которой жила семья Маккартни.

В альбом войдут 14 песен. Первый сингл, который вышел сегодня, называется «Days We Left Behind».

Треклист выглядит так:

As You Lie There ⁠Lost Horizon ⁠Days We Left Behind ⁠Ripples in a Pond ⁠Mountain Top ⁠Down South ⁠We Two ⁠⁠Come Inside ⁠Never Know ⁠Home to Us ⁠Life Can Be Hard ⁠First Star of the Night ⁠Salesman Saint ⁠Momma Gets By

Вот что Маккартни рассказывает о песне «Days We Left Behind»:

Для меня это во многом песня-воспоминание. Название альбома «The Boys of Dungeon Lane» взято из строчки этой песни. Я часто задумываюсь о днях, оставленных позади, и задаюсь вопросом, пишу ли я только о прошлом, но потом думаю: как можно писать о чем-то другом? Просто так много воспоминаний о Ливерпуле.

Предыдущий сольный альбом Пола Маккартни «McCartney III» вышел в декабре 2020 года. В апреле 2021-го эта пластинка была перевыпущена под названием «McCartney III Imagined» — в виде ремиксов, сделанных в сотрудничестве с Беком, Эдом ОʼБрайеном (Radiohead), Деймоном Албарном (Blur, Gorillaz), Робертом Дель Найя (Massive Attack), Домиником Файком, Андерсоном Паком, Фиби Бриджерс, St. Vincent и Khruangbin.