Двоих россиян судят в Анголе по обвинению в шпионаже Это участники проекта «Африканская политология», который запустил Пригожин. Теперь его курируют российские спецслужбы и администрация президента РФ

Лев Лакштанов и Игорь Ратчин (слева направо), август 2025 года SIC

В Анголе начался суд над двумя россиянами — Игорем Ратчиным и Львом Лакштановым. Их обвиняют в шпионаже, подкупе чиновников, распространении дезинформации и создании преступной инфраструктуры. Власти считают, что они проводили в Анголе масштабную кампанию политического влияния.

Ратчин и Лакштанов прибыли в столицу страны Луанду летом 2025 года, когда там проходили массовые протесты. Они начались как забастовка таксистов из-за роста цен на топливо, но очень быстро переросли в масштабные беспорядки, столкновения с полицией, строительство баррикад и поджоги. Это были крупнейшие протесты в Анголе за многие годы — с десятками погибших и тысячами задержанных.

Ратчин и Лакштанов утверждают, что прибыли в Анголу с культурными и гуманитарными миссиями — в частности, для участия в создании «Русского дома». Однако внимание местных силовиков привлекло то, что они очень интересовались уличными протестами и старательно их фотографировали.

Россиян задержали. Вскоре ангольские власти пришли к выводу, что россияне связаны с распространением в соцсетях фальшивых сообщений, якобы исходящих от государственных органов. Среди них — «приказы» силовым структурам применять жесткие меры против протестующих. Предполагается, что такие вбросы могли усиливать хаос, радикализировать протестное движение и провоцировать дальнейшее насилие.

Одновременно Ратчин и Лакштанов, по версии следствия, выстраивали собственную сеть влияния внутри страны. В деле фигурируют ангольские граждане — в том числе журналисты и представители политической среды. Как считает обвинение, они могли сотрудничать с россиянами, помогая распространять информацию или налаживать связи.

По версии обвинения, россияне пытались поддержать оппозиционную партию UNITA и оказать влияние на выборы, которые должны пройти в Анголе в 2027 году. Известно, что вместе с ними работали еще как минимум шестеро российских граждан, которые успели покинуть страну до ареста.

Про Игоря Ратчина известно, что он ранее работал политтехнологом в России, участвовал в избирательных кампаниях «Единой России» на региональном уровне. Лев Лакштанов, в свою очередь, имел длительные связи с Анголой: работал там переводчиком, преподавал русский язык, хорошо ориентировался в местной среде.

«Би-би-си» связывает работу Ратчина и Лакштанова в Анголе с более широким проектом по распространению российского влияния в Африке — не только через военное присутствие, но и через воздействие на медиа и общественное мнение.

Раньше этот проект реализовывали структуры Евгения Пригожина. После его смерти сеть «африканских политологов» фактически оказалась распределена между несколькими российскими структурами, включая Службу внешней разведки (СВР) и политический блок администрации президента РФ.

Конкретно в Анголе цель «африканских политологов» заключалась в том, чтобы изменить проамериканский курс действующей власти. Для этого они апеллируют к «исторически сложившемуся партнерству» между Россией и Анголой. СССР поддерживал борьбу Анголы за независимость от Португалии в 1960–1970-е годы.

В Анголе — одном из крупнейших нефтедобытчиков в Африке — есть интересы «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла». До 2024 года там также присутствовала «Алроса» — затем она продала свою долю в добыче англольских алмазов суверенному фонду Омана.

Все это соответствует общей направленности проекта «африканских политологов» — распространение антизападных настроений в Африке и продвижение российских политических и экономических интересов. О размахе проекта можно судить по длительному совместному расследованию африканского издания The Continent, центра «Досье», «Важных историй» и других медиа, основанному на масштабной утечке документов в 2025 году (примеры публикаций: раз, два, три).

Ратчин и Лакштанов отвергают предъявленные им обвинения. Со стороны России почти нет публичной реакции. Российская власть либо не комментирует дело, либо подчеркивает, что речь идет о частных лицах.

