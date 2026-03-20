Немецкий хостинговый провайдер Hetzner заблокировал сайт украинского издания «Заборона» и удалил все данные сайта за последние семь лет. Издание сообщило, что это произошло в ноябре 2025 года. Причиной блокировки провайдер назвал просроченную оплату в 174 евро за два месяца хостинга сайта.

Как пояснила «Медузе» главный редактор «Забороны» Катерина Сергацкова, когда редакция внесла оплату, провайдер отказался восстановить доступ к сайту со словами, что все удалено безвозвратно.

«Обычно из-за небольшой просрочки с платежом провайдер не отключает сервис и не удаляет безвозвратно все данные. Таких вещей не должно происходить — это очень плохо для любого бизнеса», — подчеркнула главред «Забороны».

Сергацкова добавила, что редакция вовремя не увидела счета об оплате от провайдера в почте, потому что эти сообщения попали в спам. «Автоматические платежи у нас регулярно отключаются из-за того, что украинская организация находится под регуляцией Украины. Из-за войны там очень маленькие лимиты стоят на платежи за границу», — объяснила она.

До блокировки сайта немецкий провайдер пересылал украинским журналистам письма от Роскомнадзора (РКН) с требованием удалить некоторые материалы «Забороны» («Медуза» ознакомилась с этой перепиской). В общей сложности Hetzner перенаправил редакции пять писем от РКН с просьбой «разобраться с этим».

В одном из материалов «Забороны», удаления которых добивалось российское ведомство, рассказывалось, как делать коктейли Молотова. Он был опубликован в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину. В другом были собраны свидетельства о том, как российские военные пытают украинцев на оккупированных территориях. РКН требовал удаления материалов, ссылаясь на решения российских судов.

«Мы несколько раз писали в ответ провайдеру и объясняли, что мы — украинское медиа и не имеем отношения к России. Это нелегально, Россия напала на Украину, и это способ нас прессовать», — заявила Сергацкова «Медузе».

По ее словам, когда Hetzner удалил весь сайт издания, представители немецкого провайдера заявили, что «никогда не знали, что такое „Заборона“ и что у них на сервере». В Hetzner утверждают, что прекращение обслуживания и удаление сайта были инициированы автоматически после неоплаты хостинга. «Они не могли не знать, что на их серверах находится украинское медиа — это просто вранье», — считает Сергацкова.

Это уже не первый случай, говорит Сергацкова, когда Hetzner отключает сайты изданий после требований Роскомнадзора — несмотря на то, что немецкий провайдер не работает в юрисдикции России. В частности, по похожей схеме Hetzner блокировал в 2023 году сайт Agentura.ru российского журналиста-расследователя Андрея Солдатова, а также украинский сайт Glavkom.ua в 2014-м и сайт «Новой газеты» в 2016-м.

Редакция «Забороны» требует от Hetzner восстановить архив ее материалов или передать эти данные в любом пригодном для использования виде, чтобы заново опубликовать их на новом хостинге.

«Если мы не сможем восстановить архив, нам придется извлекать публикации „Забороны“ по частям из веб-архивов. Нет гарантии, что все, что было опубликовано на нашем сайте, сохранилось в интернете. Но мы постараемся. На восстановление архива уйдут месяцы, хотя это уже будет не та старая добрая „Заборона“», — говорится в обращении редакции.

Елизавета Антонова