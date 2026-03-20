Это заявления президента Украины Владимира Зеленского о блокировке телеграма в России.

Безусловно, Россия, спецслужбы, они работали через телеграм в Украине и работают. Мы это знаем, выявляем, боремся с этим. Откровенно говоря, мы тоже работаем через телеграм в России. Из-за ограничения его работы будет сложнее передавать сигналы обществу в России. Но у меня был доклад по их новой сети — Max. Мы до Max тоже доберемся.

Россия ограничивает соцсети и доступность мобильной связи для тотального контроля. Понимаем, что строит или почти уже построил Путин в России. Но это, знаете, шаг назад, причем на 100 лет назад. Они, в принципе, могут скоро перейти на бумажную почту, на телеграф и на лошадей. Вот такая цивилизация. Может, в принципе, Путину это и нравится, может так он чувствует себя снова молодым.

Плохие новости: телеграм не работает у 9 из 10 наших читателей в России. Хорошие: почти все уже установили VPN (но теперь пора поставить его близким) Публикуем результаты свежего опроса читателей «Медузы»

Фото на обложке: Tetiana Dzhafarova / AFP / Scanpix / LETA