Пентагон отчитался о расследовании в отношении генерала Антонио Агуто, который координировал военную помощь Украине Как выяснилось, однажды он сильно напился в Киеве (а еще забыл в поезде секретные карты)

Антонио Агуто и Владимир Зеленский в Висбадене, 14 декабря 2023 года Пресс-служба президента Украины / Planet Pix / ZUMA Press Wire

Министерство обороны США опубликовало отчет о расследовании в отношении генерал-майора в отставке Антонио Агуто, который в 2024 году координировал военную помощь Украине. Поводом для расследования послужили два инцидента с участием генерала, о которых анонимно рассказали его сослуживцы.

Первый произошел в апреле 2024 года. Тогда Агуто ехал поездом из Украины в немецкий Висбаден и оставил в купе тубус с секретными картами. Документы не могли найти около суток, затем их обнаружила украинская проводница и отнесла в американское посольство.

Секретные карты в итоге не были скомпрометированы, но генерал взял на себя ответственность за этот инцидент.

Другой случай касался командировки Агуто в Киев в мае 2024-го, во время которой он в состоянии алкогольного опьянения получил сотрясение мозга. Как выяснил офис генерального инспектора Пентагона, 13 мая генерал посетил светский ужин в грузинском ресторане. Мероприятие продолжалось шесть часов. За это время военный со своим собеседником (его имя в отчете скрыто) выпили две бутылки чачи.

Когда Агуто вернулся в отель, он упал в номере и ударился затылком о стену. Позже ночью он снова упал, ударившись лбом.

Утром 14 мая в 9:00 генерала привезли на машине из отеля в посольство США в Киеве. Выйдя из нее, Агуто упал и ударился локтем и челюстью о бетонный тротуар, в результате чего порвал куртку и рукав рубашки, говорится в отчете.

Спустя десять минут он присутствовал на встрече с тогдашним госсекретарем Энтони Блинкеном. Еще спустя полтора часа генерал принимал участие в видеоконференции со своими подчиненными. По свидетельствам очевидцев, на обоих мероприятиях Агуто выглядел пьяным.

Через три часа генерал присутствовал на встрече с украинским военным руководством. По его поведению коллеги из ВСУ также заподозрили, что Агуто был в состоянии алкогольного опьянения.

Около 15:00 врач американского посольства диагностировал у Агуто сотрясение мозга и отправил военного в местный госпиталь. Там диагноз подтвердился. На следующий день Агуто покинул Украину.

В итоге офис инспектора Пентагона обвинил генерала в нарушении устава, который позволяет военному выпить в течение суток не более двух рюмок крепкого алкоголя.

В августе 2024-го Агуто ушел в отставку с поста руководителя Группы содействия безопасности Украине (SAG-U).