В Западной Европе в первый день войны США с Ираном заработала загадочная радиостанция. Она передает в эфир только наборы цифр на фарси Похоже, так ЦРУ диктует сообщения агентам в Иране в отсутствие других видов связи

В день нападения США и Израиля на Иран в Западной Европе начала работать новая номерная радиостанция на фарси, пишет Financial Times. Как полагают эксперты, опрошенные изданием, таким образом США поддерживают связь со своими глубоко законспирированными агентами внутри Ирана.

Номерные радиостанции на протяжении десятилетий используют спецслужбы и военные по всему миру, чтобы передавать секретные сообщения. Оператор зачитывает в эфир цифровой код, а агент получает сигнал по обычному радиоприемнику и с помощью заранее известного ему ключа расшифровывает сообщение.

Такой способ передачи является крайне простым, надежным и безопасным. Получить сигнал можно за сотни километров от передатчика, и для этого нужны лишь радиоприемник и блокнот — фактически, агента можно раскрыть, только поймав с поличным в момент расшифровки. Действенных методов борьбы со станциями, кроме глушения частот, не существует. Факт того, что на трансляцию может настроиться любой человек в мире, тоже не является проблемой — без ключа, который есть только у отправителя и агента, сообщение невозможно расшифровать.

Номерные радиостанции были особенно популярны во время холодной войны, но затем спецслужбы стали использовать более современные способы передачи зашифрованных сообщений на основе интернета.

Новая радиостанция передала свои первые сигналы 28 февраля: они начинались со слова «внимание» на фарси, а затем шел набор чисел. Сигналы передавались дважды в день — в 5:30 и 21:30 по времени Тегерана продолжительностью по полтора часа каждый. Вскоре после начала работы радиостанции передачи стали прерываться помехами — по мнению экспертов, так Иран пытался их заглушить. Однако уже через несколько дней радиостанция просто переключилась на новую частоту.

Радиоэнтузиасты, которые ведут учет номерных радиостанций, дали новой станции название V32. Как пишет Financial Times, это оказалась первая с 2001 года станция, которая вышла в эфир на фарси. С помощью метода триангуляции — сравнив время, за которое сигнал доходит до нескольких различных приемников — активисты установили, что передатчик находится в Западной Европе.

Эксперты, опрошенные Financial Times, обращают внимание, что станция начала работу в первый день войны, когда власти Ирана резко ограничили связь страны с внешним миром. Вероятно, радиопередача из-за этого оказалась единственным вариантом для доставки срочной информации агентам.

«Вполне вероятно, это резервная связь для наших источников внутри Ирана. Это люди, с которыми нельзя терять контакт. Если вы собираетесь воевать, это идеальный запасной вариант», — сказал FT бывший руководитель подразделения ЦРУ в Москве Джон Сифер.

Иран для ЦРУ считается одной из наиболее сложных стран для оперативной работы из-за отсутствия в этой стране посольства США, что делает невозможной стандартную разведывательную практику под прикрытием дипмиссии. Поэтому надежные механизмы удаленной связи с агентами в случае с Ираном имеют для США особую важность. «Если вы работали с Ираном или Северной Кореей, для вас не будут необычными такие вещи [как номерные радиостанции]. Это одна из тех старомодных штук, которые действительно работают», — подчеркивает Джон Сифер.

