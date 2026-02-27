Еще одна война — теперь между Пакистаном и Афганистаном Вдоль границы — интенсивные бои. Пакистанские ВВС бомбят Кабул и Кандагар
В ночь на 27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что его страна вступила в «открытую войну» против режима «Талибана» в Афганистане. Пакистанские ВВС нанесли авиаудары по целям в Кабуле (официальной столице Афганистана), Кандагаре (фактической столице «Талибана»), а также в провинции Пактия. Впервые их целью стали объекты, официально ассоциированные с талибским государством, а не только с группировками боевиков, которые официально с ним не аффилированы.
Очередное обострение вдоль так называемой линии Дюранда — спорной афгано-пакистанской границы протяженностью более 2600 километров — началось в середине февраля. Ему предшествовал теракт в столице Пакистана Исламабаде 6 февраля — террорист-смертник взорвал себя в шиитской мечети Хадиджи Великой, убив больше 30 человек.
Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» — суннитская группировка, крайне нетерпимо относящаяся к шиитам. Пакистанские власти заявили, что смертник был афганцем.
16 февраля боевики группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, «Пакистанское движение „Талибан“») совершили нападение на пакистанский блокпост в пограничном округе Баджаур: сначала там подорвался террорист-смертник, а затем последовала перестрелка. Погибли 11 пакистанских военнослужащих и один ребенок.
21 февраля пакистанские ВВС начали бомбить лагеря «Исламского государства», ТТП и других группировок в афганских провинциях Нангархар, Хост и Пактика. Все они находятся в окрестностях так называемого Хайберского прохода — горного прохода между Центральной и Южной Азией, по которому проходит афгано-пакистанская граница. В этом труднодоступном регионе с давних пор базируются многие террористические группировки, которые могут устанавливать связи с «Талибаном», пакистанской Межведомственной разведкой или другими внешними силами, но фактически никому не подчиняются. Пещерный комплекс Тора-Бора, где во время американского вторжения в Афганистан в 2001 году скрывался Осама бин Ладен, находится там же.
Бои между пакистанской армией и афганскими группировками на границе, главным образом в районе Хайберского прохода, то и дело происходят на протяжении многих лет. Особенно после 2021 года, когда американские войска покинули Афганистан и «Талибан» вернулся к власти в стране. Но прежде они, как правило, не выходили за рамки пограничных стычек.
Пакистан обвинял «Талибан», а также своего стратегического противника Индию в поддержке террористических групп — но это были по большей части слова. Турция и Катар в качестве посредников неоднократно пытались помирить Пакистан и Афганистан, но успеха так и не достигли.
На сей раз «Талибан» объявил, что начинает ответную операцию против пакистанских сил. Пограничные бои стали гораздо более интенсивными. За этим и последовало заявление пакистанского министерства обороны, что «Талибан» фактически превратил Афганистан в «колонию Индии» и что терпение Пакистана иссякло. Операция против «Талибана» получила название «Праведный гнев».
Пакистанская сторона заявляет, что в результате авиаударов были уничтожены более 200 боевиков «Талибана», ранены более 300; захвачены и разрушены десятки постов. Правительство Афганистана, в свою очередь, заявляет, что убиты 55 пакистанских солдат и захвачено несколько пакистанских позиций.
Также «Талибан» утверждает, что пакистанские авиаудары привели к жертвам среди гражданского населения. В частности, сообщается о 13 пострадавших, включая женщин и детей, в результате ракетного удара по лагерю беженцев в Торкхаме — городе, разделенном пополам границей, в Хайберском проходе. Пакистанская сторона сообщает, что под минометный огонь с афганской стороны попали несколько деревень, но данных о потерях среди гражданского населения не приводит.
Независимых подтверждений заявлений какой-либо из сторон нет.
Наблюдатели пока не ожидают, что пакистанские войска войдут в Афганистан. У талибов нет ни авиации, ни ПВО, так что Пакистан обладает полным господством в воздухе. В случае наземной операции преимущество будет скорее на стороне Афганистана: талибы и их союзники — мастера партизанской войны в горах.
Турция — традиционный посредник между Афганистаном и Пакистаном — уже предпринимает попытки добиться прекращения огня: министр иностранных дел Хакан Фидан связался с представителями обеих сторон, а также с внешнеполитическими ведомствами Катара и Саудовской Аравии.