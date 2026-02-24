новости
На восточном побережье США — снежная буря. Вот как сейчас выглядит Нью-Йорк
Источник: Meduza
Сильнейшая за десятилетие снежная буря привела к массовым отключениям света и транспортному коллапсу на северо-востоке США. По данным метеорологов, за сутки в местных штатах выпало более 60 сантиметров снега. Самые высокие сугробы — 37,9 дюймов (96 сантиметров) — зафиксированы в Род-Айленде. Высота снежного покрова в разных частях Нью-Йорка варьируется от 50 до 80 сантиметров. Из-за снегопада в регионе отменены более двух тысяч авиарейсов, в некоторых городах остановлено движение общественного транспорта. Более 600 тысяч человек остались без света. Больше всего пострадали жители Массачусетса. Вот как в разгар снежной бури выглядит самый крупный город США.