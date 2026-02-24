Сильнейшая за десятилетие снежная буря привела к массовым отключениям света и транспортному коллапсу на северо-востоке США. По данным метеорологов, за сутки в местных штатах выпало более 60 сантиметров снега. Самые высокие сугробы — 37,9 дюймов (96 сантиметров) — зафиксированы в Род-Айленде. Высота снежного покрова в разных частях Нью-Йорка варьируется от 50 до 80 сантиметров. Из-за снегопада в регионе отменены более двух тысяч авиарейсов, в некоторых городах остановлено движение общественного транспорта. Более 600 тысяч человек остались без света. Больше всего пострадали жители Массачусетса. Вот как в разгар снежной бури выглядит самый крупный город США.

Возле Нью-Йоркской фондовой биржи, 23 февраля 2026 года Seth Wenig / AP / Scanpix / LETA

Вид на Нижний Ист-Сайд, район Манхэттена, 23 февраля 2026 года Ryan Murphy / Getty Images

Утки в пруду Центрального парка Нью-Йорка, 23 февраля 2026 года Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

Нижний Ист-Сайд, 23 февраля 2026 года Ryan Murphy / Getty Images

Житель Бруклина с лопатой, 23 февраля 2026 года Jeremy Weine / Getty Images

Житель Нью-Йорка в самодельной водонепроницаемой обуви во время снегопада на Таймс-Сквер, 23 февраля 2026 года Seth Wenig / AP / Scanpix / LETA