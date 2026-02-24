Ирландская рок-группа U2 опубликовала клип на новую песню «Yours Eternally», записанную совместно с Эдом Шираном и солистом украинской группы «Антитiла» Тарасом Тополей. Видео посвящено украинским военнослужащим и приурочено к четвертой годовщине начала большой войны России с Украиной.

U2 — Yours Eternally ft. Ed Sheeran and Taras Topolia (Documentary Short Film) U2

Песня «Yours Eternally» написана в форме письма солдата, воюющего на передовой. В нем он призывает своих друзей дома «ни о чем не жалеть» и «мечтать о том, когда мы сможем проснуться свободными».

В финале композиции Тарас Тополя повторяет только одно слово «Воля». «Однажды Боно спросил меня: каким одним словом можно выразить украинский характер? Я ответил не задумываясь — воля», — рассказал солист «Антитiл». Тополя с первого дня российского вторжения пошел добровольцем в территориальную оборону. В 2022 году он выступил вместе с участниками U2 Боно и Эджем в киевском метро, а затем записал совместный трек с Эдом Шираном.

В клипе показаны фрагменты из документального фильма, который снял на передовой в декабре 2025 года украинский режиссер Илья Михайлусь. Его съемочная группа запечатлела фронтовые будни бойцов бригады «Хартия» Национальной гвардии Украины, которые обороняют Харьковскую область. В одном из эпизодов показано, как военные спасают с линии фронта своего раненого товарища.

Среди добровольцев «Хартии», которые появляются в видео — украинская легкоатлетка Алина Шух, чемпионка Европы 2017 года среди юниоров в семиборье и чемпионка мира 2018 года среди юниоров в метании копья. К этой же бригаде присоединились украинский поэт и писатель Сергей Жадан и российский журналист Петр Рузавин.

Продюсером видео выступил участник Pussy Riot и бывший издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

«В течение четырех лет Украина сопротивляется полномасштабному вторжению России, и солдаты корпуса „Хартия“ входят в число сотен тысяч украинцев, защищающих свою родину. В этом короткометражном фильме, а также в готовящемся полнометражном документальном фильме мы пытаемся показать бьющееся человеческое сердце этих невероятных мужчин и женщин, борьбу и жертвы, которые они ежедневно приносят ради самого священного на этой планете — свободы», — рассказал Илья Михайлусь о видео, снятом для U2.

Выход полнометражного документального фильма о бригаде «Хартия» запланирован на конец 2026 года.

Трек «Yours Eternally» вошел в новый мини-альбом U2 «Days of Ash», который вышел 18 февраля. В нем есть песни памяти активистов, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, протестов в Иране, а также протестов против миграционной полиции в Миннеаполисе. Подробнее почитать о них можно в цифровом фанзине «Propaganda».

