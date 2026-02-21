Перейти к материалам
Евгений Урлашов на избирательном участке в Ярославле 1 апреля 2012 года
новости

«Я в город вернулся с победой» Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу после 12 с половиной лет заключения — и написал песню

Источник: Евгений Урлашов
Денис Синяков / Reuters / Scanpix / LETA

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который провел 12 с половиной лет в заключении по обвинению в получении взятки, написал песню-посвящение родному городу и его жителям.

Свою композицию он опубликовал в фейсбуке, сопроводив ее роликом с видами Ярославля и архивными кадрами времен своей работы на посту мэра.

Урлашов поет о том, что вернулся в город «с победой». «Борись, побеждай, не сдавайся и верь — в твоих руках все, в руках бога», — так звучит один из куплетов.

В другом куплете поется о том, что беды России однажды закончатся: «Венчает победу мирный венец, мы этого все заслужили».

Вот текст песни Урлашова целиком:

  • Закаты горели чудесным огнем янтарно-багряных оттенков,
  • Рассветы горели свободой хмельной, я в город вернулся с победой.

  • У каждого путь свой на этой земле, мотив свой, судьба и дорога.
  • Борись, побеждай, не сдавайся и верь — в твоих руках все, в руках бога.

  • Горели закаты чудесным огнем, горели рассветы свободой, надеждой,
  • И я возвращался в свой город родной, мною любимый, как прежде.

  • Зажги две свечи и поставь на окно, если меня не забыла,
  • Обоим на сердце нам станет тепло, пусть долго, но мы победили.

  • Горели закаты чудесным огнем, горели рассветы свободой, надеждой,
  • И вихрь перемен закружит меня вновь над Ярославлем, как прежде.

  • Всему есть предел, у всего есть конец, закончатся беды России.
  • Венчает победу мирный венец, мы этого все заслужили.

  • Горели закаты чудесным огнем, горели рассветы свободой, надеждой,
  • И я возвращался в свой город родной, мною любимый, как прежде.

  • Горели закаты чудесным огнем над городом, над Ярославлем.
  • Горели рассветы свободой хмельной над городом, над Ярославлем.

Евгений Урлашов занял пост мэра Ярославля 1 апреля 2012 года. Он шел на выборы как самовыдвиженец и был последним мэром Ярославля, которого выбирали жители.

Евгений Урлашов после освобождения из колонии, 30 декабря 2025 года
Дмитрий Бойков / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В июле 2013 года Урлашова задержали. Против мэра возбудили уголовное дело по заявлению директора компании «Радострой» Сергея Шмелева, который утверждал, что Урлашов и его команда вымогали у фирмы деньги. Позже мэра обвинили в получении взятки от еще одного местного предпринимателя.

В 2016 году Урлашова приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима по обвинениям в покушении на получение взятки в размере 14 миллионов рублей и в получении взятки в размере 17 миллионов рублей. Своей вины он не признал. Урлашов отбывал заключение в колониях в Ярославской и Тверской областях. Он вышел на свободу 30 декабря 2025 года.

