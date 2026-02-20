Австрийскому альпинисту дали условный срок за то, что он оставил девушку на склоне горы во время бури Он пошел за помощью. Она замерзла насмерть

View at the Grossglockner mountain Katarzyna Wojtasik / Shutterstock.com

Суд в Австрии признал альпиниста виновным в гибели его девушки, которую он оставил на склоне горы во время бури, чтобы отправиться за помощью, пишет The Guardian. Его приговорили к условному сроку в пять месяцев и штрафу в размере 9400 евро.

37-летний Томас П. и 33-летняя Керстин Г. (их фамилии не указаны) 18 января 2025 года совершали восхождение на самую высокую гору Австрии — Гросглокнер. Они сильно отстали от графика, но не прервали восхождение. Когда Керстин выбилась из сил, Томас оставил ее в 50 метрах от вершины горы и отправился за помощью. Керстин замерзла насмерть.

Альпиниста обвинили в убийстве по неосторожности. Ему, в частности, вменили в вину то, что он не накрыл Керстин одеялом и не поместил ее в бивуачный мешок (чехол, которым закрывают спальный мешок) — хотя они были у нее в рюкзаке.

Сторона обвинения также указывала, что Томас не повернул назад, «несмотря на ухудшение погоды и явные признаки истощения у Керстин Г., которая не имела опыта столь сложных и продолжительных восхождений». Прокуратура также отмечала, что альпинист не связался с экстренными службами до наступления темноты и не подал сигнал бедствия пролетавшему спасательному вертолету.

Обвиняемому грозило до трех лет лишения свободы. Он не признал вину. На суде он заявил, что «бесконечно сожалеет» о смерти Керстин.

В ходе судебного разбирательства были заслушаны показания бывшей девушки альпиниста, которая рассказала, что в 2023 году во время восхождения на Гросглокнер вместе с Томасом у нее сломался фонарь, и он тоже оставил ее одну на склоне в темноте, отправившись за помощью.

Мать Керстин Гертрауд Г. до начала суда говорила, что не считает подсудимого виновным в гибели своей дочери. Керстин, по ее словам, была в отличной физической форме и уже проходила даже более сложные маршруты.

Дело рассматривал судья Норберт Хофер — сам опытный альпинист. Вынося приговор, он отметил, что не видит в подсудимом «хладнокровного убийцу». Однако, подчеркнул Хофер, так как между уровнем подготовки подсудимого и его спутницы была «космическая разница», именно Томас несет ответственность за смерть Керстин.

The Guardian отмечает, что инциденты во время восхождений крайне редко становятся предметом судебных разбирательств. Решение суда по делу Томаса П., пишет газета со ссылкой на экспертов, создает прецедент, который может повлиять на международные стандарты.

Читайте также

Альпинистка Наталья Наговицина потеряла в горах Тянь-Шаня мужа, а через четыре года погибла там сама Издание «Люди Байкала» рассказывает историю ее жизни — и тщетных попыток ее спасти

Читайте также

Альпинистка Наталья Наговицина потеряла в горах Тянь-Шаня мужа, а через четыре года погибла там сама Издание «Люди Байкала» рассказывает историю ее жизни — и тщетных попыток ее спасти