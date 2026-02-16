В Италии в День всех влюбленных обрушилась «Арка влюбленных». Фотографии до и после

«Арка влюбленных» до обрушения Caterina Bruzzone / Scanpix / LETA

Скала Сант-Андреа, также известная как «Арка влюбленных», обрушилась на побережье Адриатического моря на юго-востоке Италии, сообщает Corriere Lecce. Это произошло 14 февраля, когда в мире отмечали День всех влюбленных. Причиной обрушения стали погодные условия и морская эрозия. Глава города Мелендуньо Маурицио Чистернино заявил, что это «сильный удар прямо в сердце». Он назвал арку одной из самых известных достопримечательностей на итальянском побережье.

«Арка влюбленных» после обрушения Paolo Manzo / NurPhoto / Getty Images