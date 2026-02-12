Полиция на месте массового убийства в школе в городе Тамблер-Ридж. 11 февраля 2026 года Eagle Vision Agency / AFP / Scanpix / LETA

В городе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия днем 10 февраля произошло вооруженное нападение на частный дом, а затем на школу. Погибли восемь человек: в школе — 39-летняя учительница, пятеро учеников (три девочки и два мальчика) 12–13 лет, а в частном доме — 39-летняя женщина и 11-летний мальчик.

Еще более 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Некоторые из них находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Нападавшая — 18-летняя Джесси Ван Рутселаар — застрелилась. При нападении она использовала длинноствольное ружье и пистолет.

Полиция сообщила, что Ван Рутселаар жила в частном доме. Убитая женщина была ее матерью, а мальчик — единоутробным братом. Застрелив их, она отправилась в школу, где раньше училась (она бросила учебу четыре года назад). Туда прибыла по экстренному вызову полиция — и почти сразу после этого нападавшая покончила с собой.

На следующий день после инцидента (в Восточном полушарии было уже 12 февраля) полиция сообщила подробности о личности нападавшей. При рождении Джесси Ван Рутселаар записали мальчиком, но около шести лет назад она начала трансгендерный переход. В повседневной жизни, в том числе в соцсетях, она идентифицировала себя как девушку. Представители правоохранительных органов подчеркнули, что у них пока нет оснований считать, что гендерная идентичность Ван Рутселаар связана с нападением.

Также известно, что в полицию не раз поступали вызовы из-за происшествий в доме Ван Рутселаар. Подробностей не сообщается, кроме того, что «в некоторых случаях это было связано с проблемами с психическим здоровьем подозреваемой». Ее отправляли на психиатрическое освидетельствование. Однажды из дома изъяли огнестрельное оружие, которое там хранилось на законных основаниях, но затем вернули его.

У Ван Рутселаар раньше была лицензия на владение оружием, но она истекла в 2024 году. На нее не было зарегистрировано никакого оружия. Кому принадлежало оружие, найденное на месте нападения, неясно.

Следователи не нашли ни предсмертной записки, ни других прямых указаний на мотивы нападения. Также они не обнаружили никаких свидетельств, что Ван Рутселаар подвергалась буллингу в школе в связи с трансгендерным переходом. По данным полиции, она действовала в одиночку и, по всей вероятности, целью нападения не был какой-то определенный человек.

Тамблер-Ридж — город с населением всего около 2400 человек, к тому же находящийся в отдалении от других населенных пунктов. По словам местных жителей, там «все друг друга знают».

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования семьям погибших. По всей стране в знак траура приспустили флаги, парламент почтил память погибших минутой молчания. Нападение в Тамблер-Ридж стало убийств в истории Канады.

