Сожженная машина на Житомирской трассе между деревнями Мыла и Мрия Киевской области, 2 апреля 2022 года Alexey Furman / Getty Images

Британская газета The Sunday Times, основываясь на данных украинской полиции и спецслужб, назвала имена 13 российских военнослужащих, подозреваемых в убийствах мирных граждан Украины на «дороге смерти» — участке Житомирского шоссе в Киевской области.

В феврале-марте 2022 года, в самом начале большой войны России с Украиной, многие киевляне уезжали по этой дороге на запад, полагая, что войска придут с востока, со стороны России. Однако трассу перерезали российские части, вторгшиеся в Украину с территории Беларуси, с севера.

По данным The Sunday Times, подразделения российской 5-й танковой бригады и 37-й мотострелковой бригады контролировали трассу, прикрывая с тыла войска, наступающие на украинскую столицу. Они убили 27 мирных жителей, еще пять были тяжело ранены. Тела погибших сжигали вместе с машинами.

Вот полный список российских военных, имена которых назвали журналисты.

Из 5-й отдельной танковой бригады:

Подполковник Роман Николаенко — командир бригады.

Майор Тхаро Абатаев

Лейтенант Даниил Ищенко

Старший сержант Бэликто Будаев

Младший сержант Чингис Таряшинов

Младший сержант Алексей Чурин

Ефрейтор Андрей Медведев

Из 37-й отдельной мотострелковой бригады:

Лейтенант Вадим Овчинников

Младший сержант Михаил Жаркой

Ефрейтор Сергей Сварческий

Ефрейтор Эльдар Гарматаров

Рядовой Иван Нагуманов

Рядовой Артем Беликов

Российские войска отошли из-под Киева в конце марта 2022 года — в момент начала первых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об убийствах на Житомирской трассе стало известно в начале апреля, когда украинские военные вернулись на территории, оставленные российской армией. Тогда же стало известно о массовом убийстве в Буче, расположенной примерно в 15 километрах к северу от трассы.

Российские военные начали оборудовать на трассе огневые точки и рыть траншеи не позднее 3 марта — это зафиксировано на видео с разведывательного дрона украинской теробороны.

В тот же день, 3 марта, взвод 37-й мотострелковой бригады на блокпосту близ деревни Мотыжин (около 20 километров от выезда из Киева) обстрелял машину семьи Яцюк. Родители Денис и Анна погибли на месте. С ними были две дочери, Арина и Валерия. Валерию просто бросили у ближайшей деревни, где ее нашли местные жители — впоследствии ее удочерили дядя и тетя, живущие в Польше. Арина была ранена, ее передали российским военным медикам. Два года спустя ее тело нашли в морге в Беларуси.

По данным украинской прокуратуры, на блокпосту находились шесть российских военнослужащих во главе с лейтенантом Вадимом Овчинниковым.

7 марта на позиции рядом с заправкой между селами Мыла и Мрия, примерно в 7 километрах от выезда из Киева, обстреляли колонну гражданских машин. Один из водителей, 31-летний Максим Иовенко, ехавший с женой и дочерью, вышел из машины с поднятыми руками — и был застрелен. Украинские следователи считают, что его убили лейтенант Даниил Ищенко, командир 2-го танкового взвода 5-й танковой бригады, и младший сержант Чингис Таряшинов. Их установили по расписанию дежурств, которое российские солдаты оставили при отходе, и показаниям пленного россиянина Эрдэни Ухинова. Жене и дочери Иовенко дали уехать.

Украинская прокуратура российским офицерам, которые командовали частями, стоявшими на Житомирской трассе. Она стремится доказать системный характер преступлений и ответственность командования. Среди доказательств — радиоперехваты с приказами «убивать всех».

Майор Тхаро Абатаев, один из подозреваемых, погиб 20 марта 2022 года. Он был посмертно награжден орденом Мужества. В его родной Махачкале в его честь назвали школу. Старший сержант Бэликто Будаев, еще один подозреваемый, погиб 7 марта.

Обе бригады, в которых служили или служат подозреваемые, — 5-я танковая и 37-я мотострелковая — формировались в Бурятии. Ранее украинские правоохранительные органы объявляли о подозрении в военных преступлениях другим военнослужащим этих частей, включая командира 37-й бригады полковника Ивана Кия. Их подозревают в том числе в пытках местных жителей.

Украинская прокуратура рассматривает собственное расследование как первый шаг к подаче иска о военных преступлениях в Международный уголовный суд. Расследование убийств на Житомирской трассе — часть большого расследования преступлений российских военных в Киевской области, включая убийства в Буче.

