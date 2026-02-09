Вид на Нишеми — город, часть которого обрушилась в результате оползня. 27 января 2026 года Fabrizio Villa / Getty Images

В сицилийском городе Нишеми (провинция Кальтаниссетта) в конце января после проливных дождей, вызванных циклоном «Гарри», сошел оползень. Более 1600 жителей города были эвакуированы, сотни зданий оказались на краю обрыва. Всего в городе живут около 25 тысяч человек.

В опасной зоне оказались 880 зданий: 201 расположено на расстоянии до 50 метров от , 240 — на расстоянии от 50 до 100 метров, 439 — от 100 до 150 метров. Под угрозой находится исторический центр Нишеми, включая церкви XVII века и библиотеку, где хранится более 4000 редких и исторически ценных книг.

Fatos Bytyci / Reuters / Scanpix / LETA

Разрушенная улица в Нишеми. 4 февраля 2026 года Fortunato Serrano / AGF / ZUMA Press / Scanpix / LETA Ford Fiesta 2002 года выпуска, повисший на краю обрыва. Машина несколько дней балансировала, она попала на множество фото и видео. 3 февраля стало известно , что автомобиль все-таки упал в пропасть Andrea Petrelli / IPA / SIPA / Scanpix / LETA

Жительница Нишеми, чей дом оказался в опасной зоне после оползня, несет свои вещи, которые ей помогли вынести спасатели. В руках у нее статуэтка Девы Марии Marco Bertorello / AFP / Scanpix / LETA

В результате оползня никто не погиб. Жители эвакуированных домов переехали к родственникам, некоторых разместили на спортивной арене, в мини-отелях, а самых пожилых — в домах престарелых.

Граница оползня в Нишеми начала двигаться 25 января. Образовался разлом длиной четыре километра, который продолжает расширяться.

«Все произошло в считанные минуты, — рассказала The Guardian 70-летняя Сальватрис Диска, жительница одного из домов, оказавшегося в опасной зоне. — Отключилось электричество, через несколько минут к нам постучалась полиция. Они сказали нам немедленно уходить, бросить все и взять с собой только самое необходимое — несколько одеял и лекарства. В течение недели мы не могли даже помыться или переодеться».

Обрушение на участке, где сошел оползень, уже происходило в 1997 году. Тогда была проведена массовая эвакуация. Но с тех пор, как пишет The Guardian, для защиты города не было сделано ничего. Такого же мнения придерживаются местные активисты и жители, вышедшие с акцией протеста 8 февраля. Кроме того, ситуация с безопасностью годами ухудшалась из-за неконтролируемой урбанизации при отсутствии грамотного планирования, а также изменениями климата.

Прокуратура города Джела, расположенного в нескольких километрах от Нишеми, начала расследование по факту схода оползня. Представители ведомства не исключили, что могут выдвинуть обвинения в халатности — но пока подозреваемых нет.

После циклона «Гарри» правительство Италии объявило чрезвычайное положение в южных регионах страны. Помимо Сицилии, где сильный ветер, дожди и волны высотой до 15 метров разрушили порты и дороги, пострадали также Калабрия и Сардиния. Общий ущерб от разрушений оценивается в два — два с половиной миллиарда евро.

Fortunato Serrano / AGF / ZUMA Press / Scanpix / LETA Пожарные помогают жителями Нишеми выносить их личные вещи из домов, оказавшихся под угрозой обрушения Fortunate Serrano / AGF / SIPA / Scanpix / LETA

Вид на Нишеми и долину, куда может обвалиться часть города Fortunate Serrano / AGF / SIPA / Scanpix / LETA

Район Санте-Крочи, наиболее пострадавший в результате оползня в Нишеми. Одним из символов города стал крест, давший название району. По состоянию на 3 февраля он все еще стоял на самом краю обрыва Fortunato Serrano / AGF / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Изначально правительство выделило на ликвидацию последствий бедствия около 100 миллионов евро, пообещав дополнительное финансирование. Оппозиция раскритиковала медлительность властей. «[Премьер-министр] Джорджа Мелони бросила юг Италии на произвол судьбы», — заявила лидер левоцентристской Демократической партии Италии Элли Шлейн.

«Моя семья жила в этом доме три поколения, — заявила журналистам 61-летняя учительница София Сальво. — Мы отремонтировали его к моей пенсии, после того как мой дед и отец построили его законным образом. Теперь его нет, и я постоянно спрашиваю, почему власти допустили это в зоне риска. Кто-то должен взять на себя ответственность».