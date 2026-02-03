Рядом с Петербургом убили девятилетнего мальчика. Его несколько дней искали полицейские и сотни волонтеров

Следственный комитет России

Внимание. В этой публикации описываются сцены жестокости и убийства ребенка. Если это может вам навредить, не читайте эту статью.

В Ломоносовском районе Ленинградской области нашли тело девятилетнего мальчика из Петербурга, который пропал в конце января и, как предполагалось, был похищен, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Мальчик, как рассказывали в ведомстве, пропал днем 30 января. Он ушел из дома в Красносельском районе Петербурга и, как установили следователи, сел в машину к неизвестному мужчине.

2 февраля водителя автомобиля, в который сел ребенок, задержали в Пскове. На допросе подозреваемый рассказал, что убил мальчика, и указал место в Ломоносовском районе, где спрятал тело.

На следующий день ведомство отчиталось, что 38-летнему задержанному предъявили обвинение в убийстве малолетнего (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый встретил мальчика на парковке гипермаркета на Таллинском шоссе, посадил к себе в машину, а затем ударил ребенка «на почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим». После убийства мужчина сбросил тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе.

Расследование дела поставили на контроль центрального аппарата ведомства. Вечером 3 февраля Октябрьский районный суд Петербурга арестовал обвиняемого по делу.

Следователи не сообщают практически никаких деталей об убитом и подозреваемом. СК опубликовал видео с задержанным в наручниках, но его лицо на записи скрыто. Однако из пресс-релиза петербургской полиции и листовок поискового отряда «Лиза Алерт» известно, что убитый — Павел Тифитулин. Ему исполнилось девять лет за неделю до исчезновения. Мальчика несколько дней искали больше 200 волонтеров.

Что известно об убитом ребенке

Уходя из дома, Павел сказал родителям, что ушел гулять и кататься на горку, следует из сообщения полиции. Последний раз его видели около гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в . Как выяснилось позже, мальчика часто видели у этого магазина — он подрабатывал тем, что мыл фары машинам на парковке.

«Фонтанка» сообщала, что Павел из многодетной семьи — у него двое братьев и две сестры (по другой информации, у матери убитого мальчика семеро детей). И они, как утверждается, не только подрабатывали у «Ленты», но и приходили к магазину, «пытаясь раздобыть снедь», говорится в публикации издания. Что именно делали дети, неясно.

Мать друга убитого школьника рассказывала, что «мама у них хорошая», а отец не заботится о детях и употребляет наркотики. По данным ТАСС, семья официально признана неблагополучной с декабря 2025 года. Мать привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а отца — за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртного в запрещенных местах. Телеканал «78» утверждал, что Павел не учился в школе. Его мать в беседе с сотрудниками канала рассказала, что не знала о подработках сына и давала ему деньги на карманные расходы. При этом о том, что мальчик с друзьями моет машины, знала его бабушка — и она не возражала против этого.

Мать мальчика обратилась в полицию вечером 30 января, после того, как сама несколько часов искала ребенка по микрорайону. По ее словам, обычно Павел, у которого не было мобильного телефона, возвращался с прогулки около пяти вечера, но в тот день домой не пришел, а его поиски по округе не дали результатов.

Первые сообщения о том, что Павел был убит, появились вечером 2 февраля — после задержания и допроса подозреваемого. По данным «Фонтанки», подозреваемый показал место — водоем у Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленинградской области, где он избавился от тела убитого. Поиски хотели продолжить утром, но ночью «неравнодушные граждане пришли на ту самую точку и увидели во льду вмерзший рюкзак», пишет издание.

Что известно о подозреваемом в убийстве

Источники «Фонтанки» и других изданий рассказали, что в рамках расследования в Псковской области задержали 38-летнего уроженца Луганской области, который жил в Петербурге. Близкие к силовикам телеграм-каналы накануне опубликовали его фотографию сразу после задержания: на лице у него видны ссадины. Два человека (вероятно, силовики) держат его за шею перед объективом.

По данным СМИ, подозреваемого зовут Петр Жилкин. Позже это подтвердили в суде. Он живет в деревне Ломоносовского района Ленинградской области — примерно в 10 километрах от места, где нашли тело убитого ребенка. Автомобиль Toyota Fortuner, в который сел ребенок, обнаружили 31 января как раз у дома в Яльгелево.

Жилкин — индивидуальный предприниматель, работал прорабом на стройках. Он был женат, у него есть дочь — ровесница убитого Павла. Жилкин репостил публикации правых пабликов и писал в чатах «Русской общины», а на аватарке у него стоял «Квадрат Сварога», выяснили «Осторожно, новости». До переезда в Петербург Жилкин, как утверждают Mash и «78», жил в Ростовской области, где был судим за кражи и нападение на сотрудника полиции. Предполагается, что он был знаком с убитым мальчиком и до его убийства.

«Фонтанка» опубликовала подробности допроса задержанного. В публикации говорится, что Жилкин встретил Павла у магазина «Лента» и предложил «оказать ему интимную услугу за пять тысяч рублей».

Ребенок, как утверждается, сначала согласился и сел в машину, а потом отказался и потребовал полмиллиона рублей за молчание. Тогда Жилкин избил мальчика и отвез его в Яльгелево. Там мужчина привязал Павла к железным трубам и утопил.

После убийства Жилкин помыл машину и провел вечер со знакомой. Затем он уехал в Псковскую область, где попытался скрыться у друзей. Вскоре Жилкина задержала полиция. При себе у него был компьютер, на котором нашли порнографию с участием детей, утверждает «Фонтанка». Издание предполагало, что обнаруженные файлы, вероятно, «будут приобщены к уголовному делу, а возможно, и не к одному».

ТАСС со ссылкой на силовиков сообщил, что следствие проверяет подозреваемого в убийстве Павла по делам о других преступлениях в отношении несовершеннолетних. Телеканал «78» утверждает, что Жилкин пытался заманить к себе в машину и других детей на парковке у «Ленты». При этом знакомые и бывшие коллеги описывают его как «адекватного» и «нормального».

