Снежный шторм в Нью-Йорке, 25 января 2026 года Laura Brett / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

В США пришел снежный шторм «Ферн». Сначала под ледяным дождем и снегом оказался юг страны. В ряде штатов высота снежного покрова достигала 30 сантиметров и более. Затем сильные снегопады прошли в центральной и северо-восточной части — в Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании. В Центральном парке Нью-Йорка выпало около 35,5 сантиметра снега — это новый суточный рекорд с 1905 года, пишет CNN со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы Нью-Йорка.

Снегоуборщик в Бруклине, Нью-Йорк, 25 января 2026 года Olga Fedorova / EPA / Scanpix / LETA

Пешеходы на Шестой авеню в Нью-Йорке во время сильного снегопада, 25 января 2026 года Charly Triballeau / AFP / Scanpix / LETA

Курьер с велосипедом в Нью-Йорке, 25 января 2026 года Debra L. Rothenberg / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Нью-Йорк, 25 января 2026 года John Marshall Mantel / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Здание Нью-Йоркской фондовой биржи, 25 января 2026 года Zhang Fengguo / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Предупреждение об экстремальных погодных условиях получили более 200 миллионов американцев. В ряде штатов упавшие из-за обледенения деревья повредили линии электропередачи. К утру 25 января более миллиона человек оставались без света, сообщали CNN и Reuters со ссылкой на данные сайта PowerOutage.us, отслеживающего отключения электроэнергии.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что мобилизовала войска Национальной гвардии в Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и в долине Гудзона — для оказания помощи в ликвидации последствий шторма. Во многих штатах закрылись школы, детские сады, публичные библиотеки. Президент США Дональд Трамп, назвавший шторм «историческим», одобрил объявление чрезвычайного положения в связи со стихийным бедствием в ряде штатов.

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани в воскресенье призвал жителей оставаться дома — и предложил воспользоваться бесплатным доступом к книге в библиотеках. «На наш город идет сильный снегопад, и я не могу придумать лучшего повода остаться дома, поспать подольше или воспользоваться предложением нашей публичной библиотеки: бесплатный доступ к „Жаркому соперничеству“ в формате электронной или аудиокниги для всех, у кого есть читательский билет», — сказал он.

В Вашингтоне люди играют в снежки на Национальной аллее, 25 января 2026 года Mehmet Eser / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Пустые полки в магазине Wegmans в Александрии, штат Вирджиния, 22 января 2026 года MPI34 / Capital Pictures / Scanpix / LETA Пустые полки магазинов в Вашингтоне перед штормом, 23 января 2026 года Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

Табло с задержками рейсов в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, 25 января 2026 года Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

В течение выходных по всей стране были отменены более 16 тысяч авиарейсов и еще около 20 тысяч — задержаны. Только 25 января, в воскресенье, авиакомпании, по данным сервиса Flight Aware, отменили около 12 тысяч вылетов. CBS News отмечает, что это рекордное количество отмен со времен пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Из-за шторма и его последствий погибли, по последним данным, не менее 14 человек. О смертях, связанных с погодными условиями, сообщали власти штатов Теннесси, Канзас, Нью-Йорк, Техас, Луизиана и Мичиган.

Люди катаются на санках на заснеженном склоне в парке Чероки в Луисвилле, штат Кентукки, 25 января 2026 года Jon Cherry / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Статуя бейсболиста «Питтсбург Пайретс» Билла Мазероски возле стадиона PNC Park в центре Питтсбурга, 25 января 2026 года Gene J. Puskar / AP / Scanpix / LETA

Заснеженная развязка в центре города Луисвилль, штат Кентукки, 25 января 2026 года Jon Cherry / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Метеорологи называют шторм «Ферн» уникальным из-за его широкого распространения. «Он затронул районы от Нью-Мексико и Техаса до Новой Англии — то есть речь идет примерно о 2000 милях (около 3200 километров — прим. „Медузы“)», — говорит метеоролог Национальной метеослужбы Эллисон Санторелли.

К утру понедельника шторм еще продолжался в северной части Новой Англии на северо-востоке страны и некоторых районах Аппалачей. Последние снегопады пройдут в ночь на 27 января, пишет CNN. После этого, как предупреждают метеорологи, ожидаются очень низкие температуры, которые могут вызвать «опасные последствия для транспорта и инфраструктуры» на несколько дней.