Что написал Бруклин Бекхэм

26-летний Бруклин Бекхэм — старший сын футболиста Дэвида Бекхэма и модельера Виктории Бекхэм — впервые публично подтвердил свой конфликт с родителями, слухи о котором давно ходили в желтой прессе. Бруклин выложил длинную сторис в инстаграме (сейчас она уже недоступна, но ее полный текст публиковали СМИ), в которой упрекнул родителей в том, что они «не уважают» его жену Николу Пельтц и ставят свой имидж идеальной семьи выше искренних отношений.

Судя по посту, разногласия начались еще до свадьбы Бруклина и Николы в 2022 году. Бруклин заявил, что незадолго до церемонии родители пытались подкупить его, чтобы он «подписал отказ от прав на свое имя», но он не стал этого делать, так как это «повлияло бы на меня, мою жену и наших будущих детей». Кроме того, по его словам, его мать «в последний момент» шить свадебное платье для Николы, против того, чтобы няни молодоженов сидели за одним столом с ними, а еще «украла» первый танец.

Разногласия продолжились и после свадьбы. Бруклин заявил, что мать приглашала в их жизнь «женщин из его прошлого», доставляя дискомфорт ему и его жене. Отец же, по его словам, отказался встречаться с ним и Николой, когда они прилетели в Лондон на его день рождения. Дэвид якобы настаивал на том, чтобы сын и невестка пришли на его праздничную вечеринку, а когда они сказали, что хотели бы встретиться с ним в непубличной обстановке, он согласился с условием, что на этой встрече будет лишь Бруклин, без Николы.

«Для моей семьи важнее всего публичное продвижение и рекламные контракты. На первом месте — „бренд Бекхэм“. Семейную любовь измеряют тем, что ты постишь в соцсетях, и тем, насколько ты готов бросить все, чтобы приехать и поучаствовать в очередной семейной фотосессии — даже если это наносит ущерб твоим профессиональным обязательствам. Годами мы из кожи вон лезли, чтобы присутствовать и поддерживать их на каждом показе, каждой вечеринке и каждом мероприятии для прессы. Но когда моя жена единственный раз попросила у моей мамы поддержки, чтобы помочь собакам, лишившимся дома из-за пожаров в Лос-Анджелесе, мама отказала», — написал Бруклин.

Бруклин Бекхэм с родителями и женой на презентации своей линейки острых соусов, 2024 год

Бруклин заявил, что долго пытался хранить семейные разногласия в тайне, но не выдержал, потому что родители якобы настраивают против него младших братьев и используют желтую прессу, чтобы через анонимные источники очернить его и Николу. «Утверждения о том, что мной управляет моя жена, — полная противоположность правде. Большую часть жизни меня контролировали родители», — подчеркнул Бруклин.

Кто такая Никола Пельтц

31-летняя жена Бруклина Бекхэма — одна из восьми детей модели Клаудии Хеффнер и инвестора-миллиардера Нельсона Пельтца. В своем инстаграме, где у нее больше трех миллионов подписчиков, она описывает себя как актрису, сценаристку, режиссера и зооактивистку (Никола — соосновательница организации по защите собак Yogiʼs House).

Никола выросла в Нью-Йорке. В детстве она играла в хоккей, и отец хотел, чтобы она продолжала спортивную карьеру, но она начала брать уроки актерского мастерства и решила посвятить себя кино. Никола играла в фильмах и сериалах с подросткового возраста, а в 2024 году выпустила картину «Лола», в которой отвечала за сценарий, режиссуру и сыграла главную роль. Тем не менее, ее актерскую карьеру нельзя назвать очень успешной — самыми заметными проектами Николы остаются четвертая часть франшизы «Трансформеры» и сериал «Мотель Бейтса», которые вышли в середине 2010-х. Наибольшую известность ей принес брак с Бруклином Бекхэмом.

Они познакомились на фестивале Coachella в 2017 году. Но встречаться начали в 2019-м, снова увидевшись на вечеринке в Хэллоуин, которую организовал Леонардо Ди Каприо. Через шесть месяцев Бруклин сделал Николе предложение, но свадьбу пришлось отложить из-за пандемии ковида. Свадьба прошла весной 2022 года в поместье Пельтц в Палм-Бич по еврейскому обряду (Никола еврейка). На церемонии присутствовали около 500 гостей, невеста надела платье от Valentino с длинным шлейфом, а жених — фрак от Dior. Сообщалось, что свадьба обошлась минимум в три миллиона долларов. После нее Бруклин и Никола сменили фамилии на Пельтц-Бекхэм.

Никола Пельтц на свадьбе, 2022 год

Как Никола и Бруклин поссорились с Бекхэмами

Первые слухи о разладе между Николой и Викторией Бекхэм появились уже через несколько месяцев после свадьбы. Сообщалось, что Никола отстранила свекровь от организации свадьбы и что Бекхэмы в целом не могут найти общий язык с Пельтцами. «Свадьбы и так непростое дело, но особенно сложно, когда приходится иметь дело с двумя большими, , влиятельными и сложными семьями», — говорил источник таблоида Page Six.

Тем не менее, в последующие несколько лет Бруклин и Никола продолжали появляться вместе с Бекхэмами на светских мероприятиях (семья посещала в том числе показы модного бренда Виктории и премьеру дебютного фильма Николы), и публиковали совместные фотографии и поздравляли друг друга в соцсетях. Никола открыто восхищалась свекровью и даже повторяла ее образы.

Слухи о конфликте обострились в мае 2025 года, когда Бруклин и Никола не появились на торжествах в честь 50-летия Дэвида Бекхэма. Летом пара провела церемонию обновления брачных клятв, на которой была семья невесты, но не было семьи жениха. В декабре Бруклин заблокировал родителей в инстаграме и якобы отказался общаться с ними, кроме как через адвокатов. Судя по всему, он не общается и со своими младшими братьями Ромео и Крузом, которые в семейном конфликте поддержали родителей.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на церемонии обновления брачных клятв (между ними — отец Николы Нельсон Пельтц), 2025 года

Таблоиды в США и Великобритании подробно освещали позиции обеих сторон конфликта, ссылаясь на инсайдеров. По их информации, Бруклин и Никола решили, что сделали все возможное, чтобы наладить отношения с Бекхэмами, но не встретили понимания и решили двигаться дальше. Бекхэмы, в свою очередь, убеждены, что Бруклин попал под влияние Николы и ее родителей — и даже между собой стали называть его «заложником».

Какую реакцию вызвал пост Бруклина

Виктория и Дэвид Бекхэмы не стали напрямую комментировать обвинения сына. Таблоид The Daily Mail сообщил, что Виктория чувствует себя «опустошенной». Дэвид, рассуждая об опасности соцсетей для молодежи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал: «Детям можно ошибаться — так они учатся… Иногда и правда нужно позволить им совершать ошибки». Это восприняли как завуалированное высказывание о конфликте с сыном.

Журналисты попытались проверить утверждения из поста Бруклина. В первую очередь, они сосредоточились на словах о свадебном танце: они выглядели самыми скандальными, поскольку Бруклин заявил, что Виктория не только танцевала с ним вместо Николы, но и делала это . Однако в репортаже журнала Vogue со свадьбы сообщалось, что у молодоженов был первый танец под песню Элвиса Пресли «Canʼt Help Falling in Love»; позднее Никола танцевала со своим отцом, а ближе к полуночи Бруклин пригласил на танец мать под живое исполнение песни Марка Энтони «I Need To Know». Проверить, каким именно был танец Виктории с сыном, невозможно — видеозаписей в публичном доступе нет (Page Six утверждает, что единственное видео сохранилось лишь у Николы и Бруклина).

Page Six описывал этот эпизод немного иначе. «Перед тем, как началась песня, Марк Энтони попросил Бруклина подняться на сцену, а затем объявил: „Самая красивая женщина в зале сегодня вечером, поднимайся… Виктория Бекхэм!“» — рассказал изданию источник. По его словам, после этого Никола «выбежала из зала в слезах». Она заподозрила, что свекровь «сделала это намеренно» (что именно, не уточнялось), поскольку «это должен был быть заранее подготовленный романтический танец Бруклина и Николы», сказал второй источник.

Что касается свадебного платья, которое Виктория якобы отказалась шить для Николы в последний момент, о нем высказывалась сама Никола. В 2022 году, после первых сообщений о ее конфликте со свекровью, она заявила, что очень хотела надеть платье от Victoria Beckham, но ателье Виктории не успевало его сшить, поэтому ей пришлось обратиться к другому дизайнеру. Vogue в своем репортаже рассказывал, что Никола выбрала наряд по эскизам Пьерпаоло Пиччоли, в тот момент креативного директора Valentino, и в течение года — столько длился процесс создания платья — ездила на примерки в Рим.

«Если вы на стороне Бруклина, вы воспринимаете [версию событий, изложенную Vogue в 2022 году] как попытку — его и Николы — защитить тогда семью и публично сохранить мир. Но если вы настроены к нему скептически, это выглядит так, будто он переписывает события», — заявила «Би-би-си» специалистка по кризисному пиару Лорен Бичинг.

Соглашение об «отказе от прав на свое имя», которое Бруклина убеждали подписать перед свадьбой, на самом деле должно было защитить его, заявил источник The Daily Mail. «У его родителей есть коммерческие партнеры, у которых есть определенные права на имя Бекхэм. Это соглашение гарантировало, что дети будут выведены из-под этих прав», — сказал собеседник газеты, добавив, что старший сын Бекхэмов мог отказаться от подписания соглашения под влиянием семьи своей невесты.

Слова Бруклина о дне рождения его отца, очевидно, отсылают к тому самому празднованию 50-летия Дэвида Бекхэма в мае 2025 года, после которого конфликт в семье стал очевиден. Источник «Би-би-си» заявил, что Бруклин не пришел на праздник, поскольку его младший брат Ромео собирался прийти вместе со своей девушкой Ким Тернбулл, с которой Бруклин недолго встречался несколько лет назад (возможно, это Бруклин и имел в виду, обвиняя мать в том, что она приглашала в их жизнь «женщин из его прошлого»).

Как этот конфликт влияет на имидж Бекхэмов

Оценить справедливость претензий Бруклина к родителям со стороны невозможно. Однако наблюдатели сходятся во мнении, что он действительно нанес удар по имиджу Бекхэмов. Корреспондент Sky News Кэти Спенсер сравнила заявления Бруклина с «броском гранаты в печально известный своей безупречностью бренд Бекхэмов».

Тем не менее, продолжила она, не стоит забывать о том, что этот бренд помогал и карьере самого Бруклина, который работал моделью и фотографом, а в последние годы переключился на кулинарную сферу. Сейчас он основатель бренда острых соусов и инфлюенсер с 17 миллионами подписчиков в инстаграме, который публикует фото с женой и видео о приготовлении еды.

Несмотря на сильный стартовый капитал (как финансовый, так и медийный), Бруклин и Никола пока не построили сильные личные бренды, считает специалистка по кризисному пиару Лорен Бичинг. «Я уверена, что они хотят создать себе образ влиятельной пары. Но я думаю, что у Бекхэмов гораздо более эффективная пиар-стратегия», — сказала она «Би-би-си».

Конфликт с Бруклином, несомненно, стал серьезным вызовом для семьи Бекхэмов. Но она пережила немало скандалов и даже выработала традиционную реакцию на них — сохранять спокойствие и двигаться дальше. Вероятно, такой же тактики Дэвид и Виктория будут придерживаться и в этот раз, считает журналистка Кэролайн Фрост, пишущая об индустрии развлечений. «Они Бекхэмы. Они слишком богаты, чтобы потерпеть крах. Но это, безусловно, огромный вызов», — заявила она.

