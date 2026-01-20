В январе в издательстве «Медузы» выйдет новая книга кинокритика Антона Долина, автора большого культурологического исследования «Плохие русские. Кино от „Брата“ до „Слова пацана“».

«50» — это 50 текстов, написанных Антоном Долиным в 2001–2022 годах для журнала «Искусство кино» (только одна статья — о «Битве за битвой» Пола Томаса Андерсона — написана специально для книги). Именно в «Искусстве кино» Долин начал свой профессиональный путь, а в 2017 году возглавил редакцию (после начала полномасштабной войны кинокритик уехал из России и прекратил работать в журнале).

В «50» собраны статьи, выбранные исключительно по желанию автора, о самых разных фильмах — о фестивальном кино и коммерческом, американском и российском, камерном и эпическом; ее герои — Линч и фон Триер, Тарантино и Финчер, Сокуров и Герман. В этой книге представлены и любимые фильмы Антона Долина, и его любимые режиссеры, и просто любимые тексты, написанные почти за четверть века.

Продажи книги откроются 23 января — в день рождения автора.

Сперва мы запустили книжное издательство. А теперь — телеграм-канал про книги! Он называется «Медуза — Books», подписывайтесь , там уже много интересного (и сколько еще будет!).