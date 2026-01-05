Десятки тысяч жителей Берлина уже двое суток остаются без света и отопления из-за пожара на кабельном мосту на юге города. Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная группировка «Вулкан», совершающая такие акции с начала 2010-х годов. Среди наиболее известных ее диверсий — две атаки на находящийся под Берлином завод электрокаров Tesla. В Берлине атаки на энергетическую инфраструктуру, за которыми обычно стоят левые радикалы, являются нередким явлением, однако обычно они приводят к куда менее масштабным последствиям.

Пожар произошел утром в субботу, 3 января. Без света остались 40 тысяч домохозяйств и более 2200 предприятий. Из-за отсутствия электроэнергии во многих домах пропали доступ в интернет, мобильная связь, горячая вода и отопление — на фоне пришедшего в Германию резкого похолодания и минусовых ночных температур.

К концу субботы вернуть электричество удалось лишь семи тысячам потребителей. В городе были развернуты шесть убежищ для ночевки и несколько пунктов обогрева, где можно зарядить телефон. При этом власти прямо призвали всех пострадавших жителей в первую очередь ночевать у родственников, друзей или в гостиницах. В некоторых отелях предложили получать номера на период блэкаута по сниженным ценам.

Станция городской электрички «Ванзее» после блэкаута Michael Kappeler / dpa / Scanpix / LETA

Дом в районе Целендорф. В окнах светятся гирлянды, работающие от батареек Ralf Hirschberger / AFP / Scanpix / LETA

Carsten Koall / dpa / Scanpix / LETA Michael Kappeler / dpa / Scanpix / LETA

В Берлине объявили режим чрезвычайной ситуации, который позволяет городу запросить помощь у федеральных властей, гуманитарных организаций и армии. Спустя двое суток после инцидента без электричества остаются около 25 тысяч домохозяйств и 1700 предприятий, в трех тысячах квартир все еще нет отопления. В пострадавших районах закрыты школы и детские сады, нарушено движение двух линий городских электричек. Полностью восстановить подачу электричества власти обещают лишь к четвергу, 8 января.

Michael Kuenne / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Объявление на дверях школы о том, что она не будет работать Britta Pedersen / dpa / Scanpix / LETA Супермаркет, закрытый из-за отсутствия электричества Ralf Hirschberger / AFP / Scanpix / LETA Объявление на входе станции городской электрички «Мехикоплатц» Filip Singer / EPA / Scanpix / LETA

Уже вечером 3 января в полицию поступило заявление от леворадикальной группировки «Вулкан». Она взяла на себя ответственность за произошедшее. Служба государственной безопасности, которая занимается расследованием политически мотивированных преступлений, подтвердила его подлинность.

В письме группировка сообщила, что главной целью атаки была газовая электростанция и что нападение на такой объект — это «акт самообороны и международной солидарности со всеми, кто защищает Землю и жизнь». Левые радикалы заявили, что их цель — нанести ущерб индустрии добычи и использования ископаемого топлива. Длительное отключение электричества, заявил «Вулкан», они «не предвидели и не планировали».

«Мы приносим извинения менее обеспеченным жителям юго-западного Берлина. Наше сочувствие в этих районах ограничено», — говорится в заявлении.

Полицейские рядом с местом пожара Axel Schmidt / Reuters / Scanpix / LETA

«Это не просто поджог или саботаж. Это терроризм», — заявил мэр Берлина Кай Вегнер по поводу письма «Вулкана». Он отметил, что из-за атаки под угрозой оказались «жизни пожилых людей, которым могут потребоваться аппараты , и жизни семей с маленькими детьми».

О группировке «Вулкан» правоохранительным органам известно на протяжении 15 лет. Как пишет Bild со ссылкой на источники, в аналитических отчетах она описывается как «небольшая» и «скрытная», у нее нет выраженных лидеров или единого штаба. При этом сторонники группировки, вероятно, находятся не только в Германии — по данным издания, за ее предполагаемыми членами также ведут наблюдение американские спецслужбы.

Первые акты саботажа леворадикалы, позже ставшие «Вулканом», совершили еще в начале 2010-х годов — это были поджоги инфраструктуры на железных дорогах. Впервые уже под новым брендом группировка заявила о себе в 2018-м — тогда она взяла ответственность за повреждение электрокабелей в районе Шарлоттенбург, из-за чего оказались обесточены 6500 домов. Год спустя власти Берлина официально внесли «Вулкан» в перечень левоэкстремистских организаций. В описании говорилось, что это «группа неустановленных лиц, совершающих поджоги в Берлине с 2011 года».

Фонарь, работающий от мобильного генератора Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Scanpix / LETA

Наиболее известными акциями участников «Вулкана» стали атаки на завод Tesla неподалеку от Берлина. В 2021 году они подожгли одну из вышек на строительной площадке будущего завода, заявив, что «этот огонь противостоит лжи о зеленом автомобилестроении», и обвинив Tesla в неоколониализме.

В марте 2024 года, когда завод уже начал работу, леворадикалы подожгли опору линии электропередачи. Сотрудников пришлось эвакуировать, работа предприятия была сорвана. В сопутствующем заявлении группировка назвала Илона Маска «технофашистом», а свои действия — «подарком на 8 Марта» в рамках борьбы с патриархатом. Маск, размышляя о мотивах «Вулкана», предположил, что это либо «самые тупые экотеррористы на Земле», либо «марионетки, у которых в действительности нет целей защитить окружающую среду».

Табличка у входа в церковь с описанием имеющейся помощи Carsten Koall / dpa / Scanpix / LETA Центр обогрева, развернутый в ратуше района Целендорф Carsten Koall / picture alliance / Getty Images

Волонтер раздает еду в ратуше района Целендорф Carsten Koall / picture alliance / Getty Images

Временное убежище, развернутое в спортивном центре Ralf Hirschberger / AFP / Scanpix / LETA

В Берлине атаки левых радикалов на энергетическую инфраструктуру происходят время от времени, но обычно они не приводят к столь серьезным последствиям, как многодневное отключение света у десятков тысяч человек. До сих пор наиболее крупным таким инцидентом был поджог силовых кабелей на юго-востоке города. Пожар повредил две опоры ЛЭП, из-за чего оказались обесточены около 50 тысяч домохозяйств. Ремонтные работы были завершены в течение двух дней.