В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь Вонделькерк Видео из соцсетей

Remko de Waal / ANP / AFP / Scanpix / LETA

В Амстердаме в ночь на 1 января произошел пожар в бывшей церкви , почти полностью уничтоживший здание. Стены церкви сохранились, однако башни сгорели. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, но, как сообщает NOS, местные жители допускают, что в одну из башен попали фейерверки. Из-за пожара жителей ближайших домов эвакуировали, ожидается, что они смогут вернуться в течение 1 января. К утру спасатели продолжали тушить огонь. «Медуза» показывает, как пожар выглядел на видео очевидцев.

