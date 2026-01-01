новости
В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь Вонделькерк Видео из соцсетей
Источник: Meduza
В Амстердаме в ночь на 1 января произошел пожар в бывшей церкви Вонделькерк, почти полностью уничтоживший здание. Стены церкви сохранились, однако башни сгорели. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, пока неизвестно, но, как сообщает NOS, местные жители допускают, что в одну из башен попали фейерверки. Из-за пожара жителей ближайших домов эвакуировали, ожидается, что они смогут вернуться в течение 1 января. К утру спасатели продолжали тушить огонь. «Медуза» показывает, как пожар выглядел на видео очевидцев.