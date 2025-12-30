«Давай покончим с этим, малыш» Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix 30 декабря выпустил трейлер последней серии последнего сезона сериала «Очень странные дела». В ролике Джим Хоппер (Дэвид Харбор) обращается к Одиннадцать (Милли Бобби Браун) и просит ее сразиться в последний раз: «Давай покончим с этим, малыш». В трейлере показано множество кадров из предыдущих эпизодов сериала. Ролик заканчивается словами Дастина Хендерсона (Гейтен Матараццо): «Матерь божья». Финальная серия «Очень странных дел» выйдет 31 декабря.

