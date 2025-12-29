Журналист Юрий Дудь выпустил большое интервью певицы Наоко (Диана Логинова) — вокалистки уличной группы «Стоптайм» из Петербурга, которую власти РФ преследовали за исполнение песен «иноагентов». В октябре 2025 года музыкантов «Стоптайм» задержали и отправили под «карусельные аресты» — на них составляли административные протоколы о нарушении правил организации митингов и «дискредитации» армии в песнях. Суммарно они провели в спецприемнике больше месяца. В конце ноября двое из трех музыкантов «Стоптайм» — вокалистка Наоко и гитарист Александр Орлов — уехали из России. Месяц спустя они выступили на одной сцене в Вильнюсе с Noize MC и Монеточкой, за чьи песни их преследовали в России. В интервью Дудю Наоко рассказала, как начала заниматься музыкой, почему стала выступать на улице и исполнять песни «иноагентов», как перенесла заключение и смогла покинуть Россию, а также о том, чем планирует заниматься дальше в эмиграции. В интервью также участвовали мама Дианы Ирина Логинова, Александр Орлов, Noize MC и Монеточка.

