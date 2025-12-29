В Москве преподавательнице из театральной студии дали 13 лет по делу о сексуализированном насилии над несовершеннолетней ученицей Педагога арестовали после фильма Baza, в котором ее обвинили в совращении девочек

Екатерина Кирсанова Главное управление СК РФ по Москве

Суд в Москве приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшую преподавательницу вокала, 45-летнюю Екатерину Кирсанову. Ее признали виновной в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет (пункт «б», часть 4 статьи 132 УК). Согласно сообщению в официальном телеграм-канале управления Следственного комитета по Москве, приговор Кирсановой вынесли еще 19 декабря. СМИ сообщили об этом только через неделю.

Одним из первых о приговоре Кирсановой рассказал близкий к силовикам телеграм-канал Baza. В сентябре 2024 года Baza выпустила фильм с обвинениями в адрес Кирсановой. Подробности дела известны в основном из публикаций телеграм-канала и немногочисленных пресс-релизов СК. При этом некоторые детали в публикациях Baza и ведомства расходятся.

Baza утверждала, что педагог несколько лет «развращала маленьких девочек» в театральной студии. Однако в сообщениях СК говорится только об одной пострадавшей от действий учительницы. По данным ведомства, в августе 2019 году Кирсанова несколько раз приглашала девочку 2007 года рождения к себе домой и совершала с ней «действия сексуального характера», а также отправляла ей свои интимные фотографии. СК сообщал, что Кирсанову проверяли на причастность «к совершению аналогичных преступлений». О результатах проверки не сообщалось. Судя по публикации ведомства, в деле фигурирует только один ребенок.

Кирсанова — уроженка Беларуси. Она окончила педагогический университет в Минске, а затем переехала в Москву. Она работала в культурном центре ЗИЛ и культурно-досуговом центре «Орбита». О задержании педагога стало известно 3 октября 2024 года, вскоре после выхода фильма Baza. Он основан на рассказах бывших коллег и бывших учениц педагога, которые обвинили Кирсанову в сексуализированном насилии в отношении девочек 12-15 лет.

Одна из бывших учениц, 22-летняя Софья Климова, рассказала, что ее отношения с Кирсановой начались, когда ей было 12 лет. По словам девушки, полгода учительница «подбиралась» к ней, «приближалась эмоционально». Девушка утверждала, что учительница требовала от нее признаний в любви, делала ей непристойные комплименты, а также поцеловала ее в темном павильоне парижского «Диснейленда». Когда Климовой было 13 лет, она осталась ночевать у педагога, и та, по словам девушки, склонила ее к интимной близости. Со слов бывшей ученицы, одновременно с ней Кирсанова «встречалась» с другой девочкой на пару лет старше.

Сама Кирсанова заявила журналистам Baza, что Климова была влюблена в нее и придумала историю об их отношениях.

как защититься от груминга

Вы подросток — и взрослый называет вас особенным. Возможно, это груминг. Что делать и как уберечь себя от насилия? Инструкция «Медузы»

как защититься от груминга

Вы подросток — и взрослый называет вас особенным. Возможно, это груминг. Что делать и как уберечь себя от насилия? Инструкция «Медузы»

В фильме также приводится история другой девочки — Лиды (Baza изменила ее имя). Об их отношениях с Кирсановой рассказали родители девочки и ее подруга. На момент начала этих отношений Лиде, как утверждается, было 11 лет. В 14 лет она рассказала подруге, что у нее была интимная близость с педагогом. Запись этого разговора показали в фильме. В беседе с журналистами педагог заявила, что ее общение с Лидой — это «обычные отношения» между учителем и ученицей.

Когда родители узнали об отношениях Кирсановой и Лиды, они собирались подать заявление в полицию. Но в итоге отказались от этой идеи, поскольку у них, следует из фильма, не было доказательств незаконных действий учительницы, а Лида защищала учителя. Добиться уголовного преследования Кирсановой также пытались бывшие коллеги и ученицы педагога. Они же, как утверждается, собрали доказательства отношений учительницы с детьми.

Кирсанову задержали через неделю после выхода фильма Baza. Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко говорила, что педагога поймали «в последний момент» — по ее словам, после публикации Baza Кирсанова собиралась бежать из страны. Левченко утверждала, что движение занималось этой историей с 2023 года, в том числе пытаясь уговорить потерпевших дать показания.

На суде Кирсанова, как пишет Baza, заявила, что инициатором отношений, в том числе интимных, были сами ученицы. Телеграм-канал утверждает, что получил рассказ педагога «от первого лица», котором она признается, что первые близкие отношения с подопечной у нее начались в 2017 году — с 10-летней Леной (имя изменено).

Девочка пришла заниматься в театральную студию «Улей», где преподавала Кирсанова, была очень замкнутой и переживала развод родителей. Со слов учительницы, которые передает Baza, она пыталась поддержать девочку, а та в нее влюбилась и якобы сама просила об интимной близости. При этом Кирсанова утверждала на суде, что сексуализированного насилия над ребенком не было. Но, пишет телеграм-канал, «было доказано обратное», а Лена «по прошествии нескольких лет поняла, что была жертвой манипуляций педагога и в силу возраста не понимала, что происходит».

Как защитить детей от сексуализированного насилия

Как защитить ребенка — не только своего — от сексуализированного насилия (и почему «сексуальное» здесь неточное слово)? Рассказывают авторы рассылки Kit, которой исполняется ровно год

Как защитить детей от сексуализированного насилия

Как защитить ребенка — не только своего — от сексуализированного насилия (и почему «сексуальное» здесь неточное слово)? Рассказывают авторы рассылки Kit, которой исполняется ровно год