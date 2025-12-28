В оккупированном Мариуполе открыли драмтеатр, который Россия разбомбила в 2022 году Это один из главных символов российской агрессии. Посмотрите, что теперь там происходит

В оккупированном Мариуполе 28 декабря открылся драмтеатр, который российские военные разбомбили весной 2022 года во время захвата города. На церемонии открытия присутствовали глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, полпред президента РФ Игорь Руденя, народный артист России Владимир Машков. Как сообщает ТАСС, в ходе реконструкции исторический фасад здания сохранили, а остальное подвели под современные стандарты. Войска РФ сбросили авиабомбу на Мариупольский драмтеатр 16 марта 2022 года. В это время в здании укрывались около тысячи мирных жителей. Перед входом в театр было крупными буквами написано слово «Дети». Власти РФ отрицали, что ее войска бомбили театр, перекладывая вину на ВСУ, но независимые расследования журналистов и правозащитников подтвердили обратное. Точное число жертв атаки до сих пор неизвестно: по первоначальным заявлениям украинских властей, погибли около 300 человек, Associated Press называло цифру в 600 жертв, в более позднем расследовании Amnesty International подтвердила смерть 12 человек, отметив, что, вероятно, погибших было значительно больше. Власти ДНР заявляли о 14 обнаруженных телах.

Здание Мариупольского драмтеатра после реконструкции Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Церемония открытия драмтеатра, 28 декабря 2025 года Александр Иванов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Разрушенное здание драмтеатра, 2 февраля 2023 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Зрительный зал Мариупольского драмтеатра после реконструкции Александр Иванов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Интерьер драмтеатра после реконструкции Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia Холл Мариупольского драмтеатра после бомбежки, 4 апреля 2022 года Alexei Alexandrov / AP / Scanpix / LETA

После реконструкции, 28 декабря 2025 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia Разрушения внутри драмтеатра после бомбежки, 12 апреля 2022 года Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA

Российский военнослужащий в разрушенном драмтеатре, 12 апреля 2022 года Александр Неменов / AFP / Scanpix / LETA

Драмтеатр после восстановления, 28 декабря 2025 года Александр Иванов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин и народный артист России Владимир Машков на церемонии открытия драмтеатра в Мариуполе Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia Книга об истории драмтеатра, напечатанная к церемонии открытия Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Артисты Мариупольского драмтеатра делают селфи на сцене Александр Иванов / РИА Новости / Sputnik / Profimedia Рабочие моют сцену перед церемонией открытия драмтеатра Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе, 10 апреля 2022 года Павел Климов / Reuters / Scanpix / LETA