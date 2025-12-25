ТАСС

24 декабря в возрасте 83 лет умерла журналистка и медиаменеджер Ирена Лесневская. В 1991 году Лесневская вместе с сыном Дмитрием учредила одну из первых независимых российских телекомпаний Ren TV, которая продавала свои программы другим каналам. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года. Сейчас канал принадлежит «Национальной Медиа Группе» под руководством Алины Кабаевой, и от Лесневских в нем осталось только название РЕН. После ухода с телевидения Ирена Лесневская была издательницей журнала The New Times, который она впоследствии подарила главному редактору Евгении Альбац. Лесневская состояла в академиях российского телевидения и кинематографических искусств, была лауреатом премии «Ника» и кавалером французского ордена Почетного легиона, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония прощания с Лесневской пройдет 28 декабря на Востряковском кладбище, а похороны — на Даниловском кладбище Москвы. Вот как коллеги вспоминают Ирену Лесневскую.

телеведущая, гендиректор сервиса «VK Видео»

Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни. Светлая память великой женщине…

журналистка, писательница

Рена. Мы были на «ты». Даже не помню, как это получилось. Столько жизней общих друзей переплелось с ее. Она была сложным человеком. В работе могла быть упрямой, авторитарной. Умела любить и не любить. Умела рисковать. Умела поддерживать и помогать. Я видела ее в ситуации, когда она приняла единственно достойное решение, не задумываясь, а находившиеся рядом мужики позорно сдрейфили. Она была крутая. И красавица! С ней рядом было интересно. Ее будет не хватать. Таких, как она, всегда не хватает. Потому что штучная, как сказал бы Боба Жутовский.

режиссер-документалист, президент фестиваля «Артдокфест»

Рена Лесневская, давшая имя каналу Рен-ТВ, ушла… Уже много лет ей было стыдно за то что происходит под ее именем. Когда-то в середине 90-х, она меня выдернула из кино, и мы взялись создавать достойное телевидение, искренне веря что в России это возможно. Сначала умерла надежда, а сегодня умерла Рена.

журналистка, правозащитница

Как странно устроена жизнь. Сегодня вдруг вспомнила Ирену Лесневскую и подумала, что надо обязательно поздравить ее с Новым годом. А через несколько часов узнала, что Ирена умерла в больнице. Виделись с ней последний раз полтора года назад. Ирена Стефановна была и правду, великой и необыкновенной. Из тех людей, на которых смотришь и думаешь: «Неужели , так бывает?Можно столько в жизни сделать?» А она сделала необыкновенно много: создала телеканал Рен- ТВ, который был в свое время одним из лучших в России, основала журнал The New Times , в котором я работала четыре с половиной года и вспоминаю эти годы, как очень важные и значимые. А еще Ирена была безумно интересным и незаурядным человеком. Она была умна, остроумна, очень красива. Была нежной и трогательной.

Не все знают, что Булат Окуджава посвятил Ирене Лесневской песню, которую она очень любила:

«Не бродяги, не пропойцы,

за столом семи морей

вы пропойте, вы пропойте

славу женщине моей!

Вы в глаза ее взгляните,

как в спасение свое,

вы сравните, вы сравните

с близким берегом ее.

Мы земных земней. И вовсе

к черту сказки о богах!

Просто мы на крыльях носим

то, что носят на руках.

Просто нужно очень верить

этим синим маякам,

и тогда нежданный берег

из тумана выйдет к вам».

Ирена Лесневская — точно: маяк, к которому многие из нас хотели бы приблизиться, попробовать хоть чуть — чуть соответствовать ее высокой планке таланта, силы, благородства и достоинства…. Мало кому это удается и удалось….

журналистка

Ирена, как называли ее близкие, болела, в мае ей исполнилось 83 года. Ирена Стефановна была грандиозная Женщина, благодаря ей столько всего было создано на ТВ и не только, то, что делало мир и нас лучше. Телеканал Ren tv и сейчас носит имя Ирены Лесневской, хоть и не имеет уже совсем отношения к тому, что делала и создавала там Лесневская… Очень ценила Ирену Стефановну, уважала, общались мы в разные годы тепло и я за многое ей благодарна. Горькая новость. Печаль. Вечная память Ирене Стефановне Лесневской.

журналистка

ушла Ирена Лесневская. в некотором смысле синхронизировалась с потопом, который поглотил все, во что она верила и над чем работала. то, что она сделала для российского телевидения и медиакультуры, да и просто страны, было прекрасно. все это кануло в черную упыриную бездну. но это не означает, что не было. и есть еще люди, которые помнят, как надо. это была отличная охота. спасибо, Ирена Стефановна.

писательница, поэтесса

Только что узнала, что умерла Ирена Лесневская, основатель и королева РЕН-ТВ. Ирена была неугомонным, обаятельным, умнейшим, талантливым деятелем от телевидения, сейчас таких не делают. Старалась всем помочь и помогала. Поэтому ей было нелегко. Она стремилась к свободе на своем пространстве и пыталась ее достичь. В какой-то момент, стало очевидно, что это — утопия. А Ирена Стефановна и утопия — есть вещи несовместные. Мы пытались делать вместе один проект, это было слишком давно, когда идеи легко овладевали и массами, и отдельными придумщиками. Тогда почему-то не удалось, уж не помню. Но время тесного общения с Лесневской — дорогого стоило. Очень грустно. Светлая вам память, дорогая Ирена Стефановна.

писатель, журналист

Жизнь Ирены Стефановны Лесневской — ясное напоминание нам о том, что в любые времена можно оставаться приличным человеком. Повороты ее судьбы естественным образом совпали с поворотами истории: в советской юности и в последние упыриные десятилетия она была принципиальной маргиналкой: ее приоритетом всегда было человеческое достоинство. А в промежутке между двумя этими глубоким обмороками русской истории, в короткое время свободы, Ирена стала одним из ее блистательных символов.

«Не говори с тоской: их нет,

Но с благодарностию: были…»

И да, все не напрасно. Счет идет на людей — а воздухом этой короткой свободы дышали миллионы людей… Спасибо, дорогая Ирена. Светлая память.

журналист

Ушла из жизни Ирена Стефановна Лесневская. Она стояла у истоков российского независимого телевидения. А продолжающий вещание телеканал Ren-TV до сих пор продолжает носить ее имя. Ведь Ren, когда канал создавался в 1991 году, значило именно имя Ирена.

Ирена Стефановна родилась в ссылке, ее мужем был известный писатель и диссидент Владимир Максимов. В 80-е вместе с Эльдаром Рязановым она работала над легендарной «Кинопанорамой».

Когда Владимир Путин только стал президентом России, зачистку информационного поля страны он начал именно с телевидения. Сначала, как известно, «пришли» за НТВ, а в 2005 году и Лесневской пришлось продать свой телеканал, хотя на нем даже еще некоторое время продолжала выходить «Неделя» с Марианной Максимовской.

Но просто уйти на тихую пенсию — это было бы не про Лесневскую. После убийства Анны Политковской, она решила реанимировать почти умерший к тому моменту журнал «Новое время», создав свой The New Times. В то время печатная пресса в России еще не была до конца зачищена. На рынке конкурировали сильные «Власть» во главе с ныне покойным Максимом Ковальским, «Русский Newsweek» Леонида Парфенова. Но Лесневской удалось собрать команду, которая 10 лет делала заметный в стране еженедельник. Администрация президента запрещала размещать в нем рекламу, его отказывались печатать типографии, но Лесневская продолжала бороться. «Были времена темнее, но не было подлее», — говорила она.

Мне посчастливилось проработать пять лет рядом с ней. И не получится перечислить те десятки или сотни имен, кому Лесневская продолжала еще и просто помогать, параллельно с основной работой. Нельзя сказать, что она не любила или ненавидела нынешнюю российскую власть — она была выше этого. Она от всей души презирала этих людей. Для многих людей и в России, и находящихся в изгнании, кто продолжает помнить, что такое настоящая журналистика, день ее ухода из жизни стал черным днем.

журналистка

Значит так. Для тех кто не в теме. Компания РЕН ТВ — это величайший позор российского телевидения. Это дно и это помойная яма. Основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская — величайший профессионал и кристально порядочный человек. Путинский режим стал для нее трагедией. Путина она называла своим идеологическим врагом. Сейчас, когда ее не стало, я ровно для этого хочу опубликовать ее пост, написанный в мае 2022-го года в ее юбилей. Для того чтобы тени сомнения ни в ком и никогда не было по части ее позиции. Это ее биография, написанная для друзей. Она меня простит оттуда, сверху, что я ее сейчас публикую. Точно знаю что простит.

Ирена Лесневская, 30 мая 2022 года:

«Дорогие мои ! Спасибо всем за поздравления! Некоторая грусть от юбилеев связанна с нарочитым вглядываним назад, — такой резкий фокус на прожитое… Вот и я сегодня не исключилась… Один мой дед-еврей из Полтавы сгинул на Лубянке в 34, другой -поляк из Варшавы-в 38. Арест отца в 37 и ссылка в Казахстан, — где я и родилась в . (впрочем, неважно), давно в общем. В 18 я вышла замуж за гениального писателя-диссидента. Психушки, аресты, невозможность печататься и в результате — вынужденный отъезд из страны. Мне было 27… Потом долго таскали в КГБ, по работе ничего не давали делать — 19 лет числилась ассистентом режиссера в детской редакции ТВ. Глоток воздуха — перестройка, революция, крушение Империи зла. Мне 49 — и десять лет надежд, созидания, миссии Ren tv в построении Свободной демократической России. 2000-е. Путин. Ультиматум — покинуть канал. Продержались до 2005. Отжали — да так, что до сих пор меня тошнит от имени РЕН. 2006. Журнал Новое время („New Times“) — 7 лет в попытке противостоять сползанию страны в фашизм. До 13 года. Женя Альбац держалась еще несколько лет, потом осталась только онлайн версия и ощущение, что Слово больше не помогало… Моя семья — сын ,его жена, 4 внука уехали. Болячки, операции, » Крым наш«. Убийство Бори Немцова, смерть Валерии Новодворской, отравление и посадка Леши Навального. Безумная преступная война. Война против всего живого, человеческого, свободного. Не только в Украине, но и здесь, в России. Zигующие расчеловеченные зомби. Это так, блиц-обзорчик… И сегодня, встречая эту странную дату, — я с осторожной надеждой смотрю в будущее. И вижу его намного более привлекательным и светлым, чем этот прошедший, драматический, безумный век. Любой новый горизонт, движение, новая высота достигается путем отталкивания от дна. А дно — уже нащупано. Этот морок развеется — сгинет это раздутое чудовище вместе со всем своим вермахтом. Скоро — даже я дождусь! И может через небольшую паузу, тот самый рассвет, который ближе всего к самой темной стадии ночи, обязательно наступит…»