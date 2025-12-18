В Литве несколько недель продолжаются протесты из-за давления на общественного вещателя LRT (Литовское национальное радио и телевидение). В правящей коалиции предложили , что возмутило журналистов. Они объявили недельную акцию протеста, которая завершилась 10-тысячным митингом у Сейма 9 декабря. Несмотря на противодейстие литовского и европейского медиасообщества, Сейм продолжил рассмотрение поправок об отставке главы LRT. В ответ журналисты общественного вещателя начали вести свои радиопрограммы прямо с площади Независимости у парламента, а по вечерам там собирались протестующие и зажигали костры. По данным LRT, 16 декабря на площадь пришли 6 тысяч человек, 17 декабря — 10 тысяч. Еще одна акция запланирована на 18 декабря, в день когда Сейм намерен принять поправки к закону о LRT.

В этой фотогалерее мы показываем, как выглядел последний митинг против ограничений для LRT, прошедший в Вильнюсе 17 декабря.

На плакатах — политики, закрывающие рот журналистам Yauhen Yerchak / Anadolu / Getty Images

Петиция против поправок к закону об LRT собрала больше 130 тысяч подписей Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA Yauhen Yerchak / Anadolu / Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил срочность, с которой депутаты правящей коалиции стремятся принять спорные поправки Mindaugas Kulbis / AP / Scanpix / LETA

Критики поправок считают, что они призваны устранить действующего директора LRT Монику Гарбачаускайте-Будрене. Она уже заявила , что готова уйти в отставку вместе с Советом LRT (часть его членов поддерживают поправки), чтобы разрешить кризис Petras Malukas / AFP / Scanpix / LETA