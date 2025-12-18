Литва протестует. На улицах Вильнюса — тысячи людей Вы не поверите, но они выступают в защиту независимости СМИ. Потому что это для них важно
В Литве несколько недель продолжаются протесты из-за давления на общественного вещателя LRT (Литовское национальное радио и телевидение). В правящей коалиции предложили упростить увольнение директора LRT, что возмутило журналистов. Они объявили недельную акцию протеста, которая завершилась 10-тысячным митингом у Сейма 9 декабря. Несмотря на противодейстие литовского и европейского медиасообщества, Сейм продолжил рассмотрение поправок об отставке главы LRT. В ответ журналисты общественного вещателя начали вести свои радиопрограммы прямо с площади Независимости у парламента, а по вечерам там собирались протестующие и зажигали костры. По данным LRT, 16 декабря на площадь пришли 6 тысяч человек, 17 декабря — 10 тысяч. Еще одна акция запланирована на 18 декабря, в день когда Сейм намерен принять поправки к закону о LRT.
В этой фотогалерее мы показываем, как выглядел последний митинг против ограничений для LRT, прошедший в Вильнюсе 17 декабря.