15 декабря в Лос-Анджелесе был убит режиссер Роб Райнер — он снял фильмы «Когда Гарри встретил Салли», «Это — Spinal Tap», «Быть Чарли», «Пока не сыграл в ящик». Вместе с ним погибла и его жена — 70-летняя Мишель Сингер Райнер, фотограф и продюсер. Их тела с ножевыми ранениями нашли в их доме в Лос-Анджелесе. Вечером того же дня по подозрению в убийстве арестовали их сына — 32-летнего Ника Райнера. The New York Times и The Wall Street Journal рассказывают его историю.

У Роба и Мишель Райнер было трое детей. 32-летний Ник — второй по старшинству после брата Джейка. Подростковый возраст у Ника Райнера был сложным — уже в 15 лет, как пишет The New York Times, он начал проходить свою первую программу лечения от наркозависимости.

Позже Ник Райнер вспоминал, что когда впервые оказался в реабилитационном центре, его поселили в одну комнату с человеком, у которого была зависимость от героина. И хотя тогда Ник говорил себе, что никогда не попробует героин, все же он это сделал. Он начал употреблять и другие наркотики. В 2018 году Ник вспоминал, как однажды под воздействием кокаина «начал лупить по всему подряд» в гостевом доме родителей и разгромил его полностью. В другой раз у него, как он рассказывал, произошел сердечный приступ в самолете из-за кокаина — очнулся он уже в больнице.

С 15 лет Ника неоднократно отправляли в реабилитационные центры. Он то находился там, то на улице или в приютах. В 2016 году Ник рассказывал журналу People, что временами бродяжничал в штатах Мэн, Нью-Джерси и Техас. «Я был совершенно потерян — я ничего не знал ни о себе, ни о мире», — говорил Ник Райнер.

Близкий друг Роба Райнера и бывший глава киностудии Disney Алан Хорн рассказывал, что знакомые семьи знали о проблемах Ника, но его родители предпочитали не распространяться об этом. Он вспоминал, что мать Ника Мишель Райнер говорила: «Мы перепробовали все. Мы не знаем, что еще можно сделать».

К 2015 году Ник Райнер, которому тогда было 22 года, избавился от зависимости и начал работать вместе с отцом над фильмом «Быть ​​Чарли», в котором он стал соавтором сценария. По сюжету фильма, 18-летний Чарли сбегает из клиники, куда его поместили родители для лечения наркозависимости, и возвращается домой в Лос-Анджелес. Однако родные отправляют его в реабилитационный центр для взрослых, где он знакомится с девушкой и переживает новые чувства. Сам Роб Райнер называл фильм «очень личным».

Исполнительный продюсер фильма «Быть Чарли» Дуглас Шаффер вспоминал, что Роб Райнер, который к тому времени уже был «ветераном индустрии» и известным режиссером, работал с огромной самоотдачей — и фактически без режиссерского гонорара. «Роб на самом деле делал этот фильм ради своего сына», — говорит он.

В итоге Ник Райнер вернулся домой в Лос-Анджелес. Позже и он сам, и его отец говорили, что работа над фильмом помогла им восстановить разрушенные отношения. «Думаю, наша связь [с отцом] возникла не из-за самой истории, а из-за того, что мы работали вместе над фильмом, и я видел, что он лучше всего сможет выразить себя в кино, потому что у него огромный опыт», — говорил Ник.

Роб Райнер в том же интервью признавал, что не слушал сына, когда тот говорил, что программа лечения от наркотической зависимости не помогает ему — и жалел об этом. «Мы были в отчаянии и, поскольку у этих людей [в реабилитационных центрах] на стенах висели дипломы, мы слушали их, тогда как должны были слушать своего сына», — говорил он. Совместная работа над фильмом, по его словам, помогла ему лучше понять сына, и главной задачей родителя он назвал обеспечение безопасности ребенка.

Вечером накануне убийства Роб и Ник Райнеры были на вечеринке в доме комика Конана ОʼБрайена, рассказали The New York Times три источника. По словам одного из очевидцев, между отцом и сыном произошла ссора. Он вспоминал, что Роб говорил Нику, что тот ведет себя «неподобающим образом».

По данным полиции Лос-Анджелеса, Ник Райнер, арестованный по подозрению в убийстве, находится под стражей без права на внесение залога. Семья Роба и Мишель Райнер опубликовала заявление, в котором говорится, что родные «убиты горем» и просят уважать их право на частную жизнь. Арест Ника его старший брат и младшая сестра не комментировали. Нанял ли Ник Райнер адвоката, неизвестно, пишет The Wall Street Journal.