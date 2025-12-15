Как Башар Асад живет в Москве? Учит русский язык, почти ни с кем не общается и продолжает учиться на офтальмолога Путину он не нужен и не интересен, пишет The Guardian

Башар Асад и его жена Асма. 2010 год Miguel Medina / AFP / Scanpix / LETA

Бывший президент Сирии Башар Асад, который уже больше года живет в Москве, занялся медициной. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в России и Сирии.

Как рассказал изданию друг семьи Асадов, бывший президент посещает занятия по офтальмологии. «Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в ​​Дамаске», — отметил он. По словам собеседника The Guardian, Асад также изучает русский язык.

The Guardian пишет, что семья Асада ведет роскошную жизнь, но он находится в изоляции — ему не позволяют контактировать с сирийской или российской элитой. «У него очень мало контактов с внешним миром, если вообще есть», — рассказал друг Асада, отметив, что тот общается буквально «с парой человек». Среди этих людей — бывший министр по делам президента Мансур Аззам и бывший ключевой экономический советник Яссар Ибрагим.

Источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что президент России Владимир Путин не считает Асада важной фигурой, так как «не терпит лидеров, которые теряют власть». В Москве бывшего сирийского диктатора не воспринимают ни как влиятельного человека, ни даже как «интересного гостя, которого можно пригласить на ужин».

Единственный раз семья Асада была замечена на публике на церемонии в МГИМО, когда его дочь — 22-летняя Зейн — получала диплом выпускницы. Там присутствовала жена бывшего диктатора Асма и двое его сыновей — 24-летний Хафез и 21-летний Карим. Самого Башара Асада в зале не было. Асады старались не привлекать к себе внимания, рассказал один из студентов: «Семья не задержалась надолго и не фотографировалась с Зейн на сцене, как это делали другие семьи».

Дети Асада часто посещают Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечает The Guardian, ОАЭ были их любимым местом отдыха, еще когда семья находилась у власти. Первоначально Асады надеялись переехать в ОАЭ на постоянное место жительства, так как дети испытывали трудности с адаптацией в Москве, но от этих планов пришлось отказаться. The Guardian полагает, что «даже для ОАЭ было бы некомфортно» принять бывшего сирийского диктатора, несмотря на то, что власти страны не слишком заботятся об общественном мнении.

Сам Асад в первые месяцы после своего бегства в Россию был сосредоточен на здоровье своей жены, у которой диагностировали лейкемию. Она лечилась в Москве еще до падения сирийского режима. По словам источника The Guardian, ей стало лучше после «экспериментальной терапии под наблюдением российских спецслужб».

Теперь, пишет The Guardian, Башар Асад собирается поговорить со СМИ, чтобы изложить свою версию событий, произошедших в Сирии. Он уже договорился об интервью с российским пропагандистским каналом RT и с одним из американских подкастеров правого толка (его имя в публикации не названо). Однако для того, чтобы эти интервью состоялись, Асад ждет разрешения российских властей.

Год назад в Сирии свергли Башара Асада. Что теперь там происходит? Стало лучше или еще хуже? Подводим первые итоги правления нового (исламистского) режима

