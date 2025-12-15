Давайте спасем «Медиазону»! Нашим коллегам нужна ваша помощь Чтобы они могли по-прежнему рассказывать о политических преследованиях в России. Это очень важно

Наши коллеги и друзья из «Медиазоны» запустили новую краудфандинговую кампанию.

В 2025 году издание, которому исполнилось 11 лет, оказалось на грани выживания. После начала полномасштабной войны «Медиазона» лишилась почти всех регулярных пожертвований из России. Чтобы сохранить редакцию, изданию пришлось сократить производство видео, избавиться от офиса и уволить некоторых сотрудников.

Сейчас «Медиазоне» постоянно донатят пять тысяч человек. Для продолжения работы редакции нужны 7500 подписок на регулярные пожертвования.

В первую очередь журналисты обращаются за помощью к людям с иностранными картами, но при этом отмечают, что все еще принимают донаты из России — «это пока законно и безопасно».

Также можно оформить подписку на сервис Зона VPN для обхода цензуры в России.

Почему стоит помогать «Медиазоне»? Все 11 лет своего существования редакция ведет подробную судебную хронику политических репрессий в России и рассказывает о преступлениях российской власти. «Медиазона» составляет список подтвержденных потерь российской армии в войне с Украиной, которые пытается замалчивать Минобороны РФ. Совместно с группой волонтеров и коллегами из «Русской службы Би-би-си» журналисты сумели по открытым данным задокументировать гибель на фронте уже 153 тысяч россиян.

Спасите «Медиазону»! Оформить разовый или регулярный платеж в рублях, евро или долларах можно здесь.

15 декабря в 21:00 по московскому времени смотрите специальный стрим, в котором журналисты «Медиазоны» Сергей Смирнов, Дмитрий Трещанин и Татьяна Фельгенгауэр расскажут о том, как сейчас обстоят дела в редакции.

Медиазона в огне. This is fine. Спецстрим про будущее Медиазона