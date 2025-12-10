Донор спермы поучаствовал в рождении 197 детей в 14 странах. Некоторым из них он передал генетическую мутацию, которая почти до 100% повышает риск развития рака

BSIP / UIG / Getty Images

За последние 17 лет в Европе родились почти 200 детей от донора спермы, который мог передать им генетическую мутацию, значительно повышающую риск развития онкологических заболеваний. Это стало известно в результате совместного расследования 14 европейских медиа (в их числе «Би-би-си» и Deutsche Welle).

О проблемах у детей, зачатых с помощью спермы этого донора, стало известно в 2020 году. Тогда в Европейский банк спермы в Дании обратились из-за того, что у одного из детей, зачатых с помощь донорской спермы, обнаружили синдром Ли — Фраумени. В этом случае у человека до конца жизни почти наверняка разовьется или даже несколько. Причем в более раннем возрасте, чем это обычно бывает. Чтобы обнаружить опухоль как можно раньше, люди с синдромом Ли — Фраумени должны каждый год проходить магнитно-резонансную томографию всего тела и другие исследования.

В 2020 году сперму донора перестали продавать и провели генетическое тестирование. Результат был отрицательным.

В 2023 году две семьи обратились в клиники репродуктивной медицины, где им помогали с зачатием. У их детей диагностировали онкологические заболевания, которые предположительно были связаны с синдромом Ли — Фраумени. Тогда сперму этого донора перестали выдавать окончательно.

У самого донора нет синдрома Ли — Фраумени, однако часть его сперматозоидов содержит тот вариант гена, который отвечает за это состояние. Именно поэтому сначала результат генетического тестирования был отрицательным.

Как выяснилось, сперма этого донора использовалась для зачатия как минимум 197 детей в 14 странах, включая Грузию, Исландию, Великобританию, Грецию и Испанию.

Весной 2025 года сообщалось о 23 детях с синдромом Ли — Фраумени из 67 известных на тот момент. У 10 из них уже обнаружили онкологическое заболевание. Некоторые умерли.

Несмотря на то, что подобное происходит не в первый раз, предотвращать такие ситуации, по сути, невозможно. В истории семьи донора и его личной истории не было указаний на такие генетические проблемы, а проводить генетическое тестирование спермы на все существующие генетические заболевания просто невозможно: их слишком много.

О других проблемах с донорской спермой

Теперь мы знаем, что Павел Дуров — донор спермы, у которого 100 биологических детей Таких «родителей» в мире все больше. Но тут есть и этические, и медицинские проблемы

