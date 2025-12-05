Индийские журналисты спросили Путина, зачем он уничтожает в Донбассе дома украинцев, которые говорят по-русски и поддерживают Россию Путин ответил, что «не понял вопроса». Он не понял, чем эти люди «шокированы»

Getty Images

Накануне своего визита в Индию Владимир Путин дал большое интервью местным СМИ. Его опубликовали 4 декабря. В ходе этой беседы журналистка телеканала India Today Гита Мохан спросила президента, почему российская армия разрушает в Донбассе дома мирных украинцев — даже тех, кто говорит по-русски и поддерживает политику Кремля. Путин сначала сделал вид, что не понимает вопроса. А затем сказал, что на самом деле это «киевский режим» уничтожает те части Донбасса, которые не находятся под его контролем, а Россия «оказывает поддержку» русскоязычным украинцам.

Вот как целиком звучал этот диалог.

Гита Мохан: Господин президент, вы упоминаете историю, и это подводит меня к тому, что я начала делать, когда начался конфликт. Я ездила в Луганск, в Донецк, в Херсон. Большинство людей действительно говорят по-русски, они говорят на русском языке. Они были очень разочарованы, что на востоке Украины . Но они также были шокированы: как Путин делает это с нами, мы его народ! Многие женщины, с которыми я говорила, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной? Что бы вы им сказали?

Владимир Путин: Я не понял вопроса: шокированы чем?

Гита Мохан: Люди, с которыми я встречалась, были шокированы, что была начата операция, в ходе которой были уничтожены их дома. Они жили на востоке Украины, они всегда любили Россию, русский народ, они были сами русскоговорящие.

Владимир Путин: Ответ очень простой: они жили, видимо, в той части Украины, в той части, скажем, той же самой Луганской или Донецкой области, которая находилась под контролем киевских властей. Но та часть Луганской или Донецкой области, которая не находилась под их контролем, она уничтожалась киевским режимом. И мы вынуждены были начать оказывать поддержку той части, которая заявила о своей независимости, — первое.

А второе — мы предоставили людям возможность высказаться на открытом референдуме: кто считал целесообразным быть вместе с Россией, он за это проголосовал, кто нет, он мог спокойно уехать в другие части Украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали никогда.

В этом же интервью Путин заявил, что Россия «освободит Донбасс» в любом случае. «В принципе, все к этому и сводится: либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска в конце концов покинут эти территории и прекратят там убивать людей», — сказал он.

Один из пунктов «мирного плана Трампа» об окончании российско-украинской войны предполагает, что Украина выведет войска с территории Донецкой и Луганской областей и фактически сдаст Донбасс России.