Россиянин с бельгийским гражданством поехал в Петербург навестить заболевшего отца Его задержали на границе и обвинили в «госизмене» из-за переписки с бывшей девушкой из Украины

Гражданин России и Бельгии, 48-летний Михаил Лощинин, отправившийся в поездку из Европы в Россию, стал фигурантом сфабрикованного уголовного дела о «госизмене», пишет издание «Север.Реалии».

Лощинин жил в Европе с 1999 года, в последние годы — в Германии. Он работал администратором баз данных в Люксембурге. По словам родных, у Михаила разносторонние увлечения: он байкер, играет на гитаре, сотрудничает с театрами русской диаспоры в Евросоюзе. Его родители в разводе: мать сейчас живет в Польше, отец — в Петербурге. Сестра Михаила стала гражданкой Украины, у него самого много друзей и знакомых среди украинцев. Лощинин был несколько раз женат, у него есть дочь от второго брака. Родственники называют Михаила аполитичным.

Летом 2025 года Лощинин решил навестить в Петербурге отца, который перенес инфаркт. В Россию он отправился на мотоцикле с немецкими номерами. Границу он пересекал 1 июля в Латвии. В пункте пропуска Убылинка на российской стороне он предъявил паспорт гражданина РФ. Как рассказала журналистам его мать Ольга, Михаил не воспользовался своим бельгийским паспортом из-за срочности поездки, «чтобы не возиться с визой». К пересечению границы он тоже никак специально не готовился.

Пограничники попросили у Михаила на проверку телефон и, вероятно, обнаружили там много контактов из Украины. «Оснований удерживать его не было, поэтому они устроили провокацию на границе. Он уже долго сидел, ждал окончания проверки, а потом спросил: „Где бы мне купить воды?„Ему говорят: „Ну хорошо, езжай за нами на своем мотоцикле, мы тебе покажем дорогу в местный магазин“. Он поехал за ними, они резко куда-то свернули, а потом его же и задержали за пересечение приграничной зоны. То есть они его специально туда завели, чтобы иметь законный повод задержать“, — цитирует „Север.Реалии“ мать Михаила.

Это скорее история о том, как человек попал не в то время и не в то место. Как ему, собственно, и обмолвился следователь.

Михаил не был на связи три дня, а 4 июля позвонил матери с неизвестного российского номера. Он рассказал, что находится под охраной в гостинице „Дубрава“ в приграничном городе Пыталово Псковской области. По словам Михаила, у него забрали телефон и документы сотрудники ФСБ. Они же предложили Лощинину поехать „куда-то в подвал“ или в гостиницу за свой счет, „где он будет сидеть и ждать, пока они решат, что с ним делать“. Лощинин выбрал гостиницу, в которой в итоге провел почти месяц. Ему не разрешали без сопровождения покидать номер, каждый выход на улицу нужно было согласовывать с охранниками.

1 августа его успел повидать в гостинице адвокат, которого наняли родственники. Но уже на следующий день Михаила увезли в неизвестном направлении. Как позже удалось выяснить адвокату, из Пыталово Лощинина доставили в СИЗО № 2 Старого Оскола в Белгородской области.

21 августа Михаил опять позвонил родственникам с неизвестного номера. Он рассказал, что находится в следственном изоляторе № 1 в Пскове и его обвиняют по статье о госизмене — в финансировании представителей иностранного государства, противника Российской Федерации.

„Оказывается, в переписке за 2022 год бывшая девушка Михаила просила у него денежной помощи, сейчас ее аватарка с украинской символикой, а в 2022 году ее еще не было“, — рассказала Ольга Лощинина.

Родственникам также звонил человек, представлявшийся адвокатом Денисом и требовавший, чтобы они не „вздумали никого нанимать“. Они его не послушали.

Сам Михаил сообщил адвокату, что в Старом Осколе находился в специализированном учреждении для содержания украинских военнопленных, где к нему применяли пытки и издевательства. По его словам, у него отобрали очки и он практически перестал видеть (у Михаила плохое зрение, минус восемь). Позже в СИЗО у него началось отслоение сетчатки.

„Ходить можно было только с опущенной головой, согнувшись. Его раздевали догола, избивали. Он был совершенно раздавлен, и, конечно, это делалось преднамеренно, чтобы подавить надежду, что он вообще может выйти на свободу, и чтобы он соглашался подписывать любые документы, которые ему подсунут“, — сказала Ольга Лощинина.

Мать Михаила считает, что в деле ее сына статью о госизмене просто „натянули на мирного и совершенно невиновного человека“. Защитник Лощинина отказался от комментариев журналистам из-за подписки о неразглашении.

Адвокат Евгений Смирнов из правозащитного проекта „Первый отдел“ так прокомментировал изданию дело Михаила Лощинина:

У Михаила Лощинина был перевод денег физическому лицу в Украину. А есть, по версии силовиков, такая форма госизмены, она уже больше десятка лет существует — оказание финансовой помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Фээсбэшники этим часто пользуются — они, например, могли написать, что девушка, которой Михаил переводил деньги, является сотрудником СБУ или участвует в теробороне — что-то в этом роде. И передача ей денег — это, по версии силовиков, преступление… Хорошего выхода из такой ситуации не бывает. Могут дать до 13 лет, а единственный шанс на освобождение связан только с обменом, для которого нужно политическое решение.

Правозащитник считает, что шансы Лощинина на освобождение вырастут, если в дело включатся власти Бельгии. Мать Михаила заявила, что представители бельгийского консульства несколько раз пытались попасть к ее сыну в СИЗО, но им отказали, поскольку Россия не признает его бельгийского гражданства.

Про историю Михаила Лощинина также рассказывала в выпуске „вДудя“ актриса и режиссер Юлия Острецова (Чернова).

вДудь