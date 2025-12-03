В Новой Зеландии расследуют дело о краже кулона в виде яйца Фаберже Это украшение из золота и бриллиантов. Подозреваемый проглотил его

Жителя Новой Зеландии заподозрили в краже из ювелирного магазинп кулона в виде яйца Фаберже стоимостью 33,6 тысячи новозеландских долларов (19,3 тысячи долларов США), сообщает BBC News. По данным местных СМИ, подозреваемый заявил, что проглотил украшение.

Администрация магазина Partridge Jewellers в центре Окленда вызвала полицию в прошлую пятницу, 28 ноября. Как рассказали позже местные власти, сотрудники магазина сообщили прибывшим на место происшествия полицейским, что 32-летний посетитель, предположительно, взял кулон и проглотил его.

Подозреваемого задержали. Он прошел медицинское обследование и пока остается под стражей. Кулон, заявили в полиции, найти пока не удалось. По данным The Guardian, жителю Окленда предъявили обвинение в краже.

Пропавший кулон вдохновлен фильмом о Джеймсе Бонде 1983 года «Осьминожка», в котором рассказывается о краже яйца Фаберже. Ювелирное изделие представляет собой яйцо Фаберже из 18-кратного желтого золота. Оно украшено зеленой эмалью, 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Внутри кулона миниатюрный осьминог из 18-каратного золота с глазами из двух черных бриллиантов. Издания не уточняют размеры украшения.

BBC News пишет, что предполагаемого вора также обвинили в краже iPad из того же ювелирного магазина 12 ноября, наполнителя для кошачьего туалета и средств от блох на сумму 100 новозеландских долларов (около 60 долларов США) из частного дома на следующий день. Житель Окленда предстанет перед судом 8 декабря.