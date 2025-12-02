Occhio alla Notizia / Youtube

Мэр итальянского города Пезаро Андреа Бьянкани принес извинения семье оперного певца Лучано Паваротти из-за того, что статую тенора, установленную на городской площади, замуровали в рождественском катке.

Как пишет «Би-би-си», временный ледовый каток на площади соорудили таким образом, что статуя Паваротти оказалась зажатой по колено во льду и окруженной стенками из оргстекла.

Накануне открытия катка мэр Пезаро опубликовал в соцсетях фейковое фото статуи певца на коньках и с хоккейной клюшкой, сопроводив его хэштегом #DaiUnCinqueAPavarotti («Дай пять Паваротти»). «Это будет самый желанный каток в Италии. Его улыбка, его чувство юмора, его способность видеть во всем хорошее. Давайте никогда этого не потеряем!» — так Бьянкани подписал свой пост.

Вдова тенора Николетта Мантовани заявила местным СМИ, что зла и расстроена решением властей Пезаро «выставить на посмешище» ее покойного мужа. «Не думала, что город позволит так обращаться с памятью и образом человека, сделавшего Италию великой в глазах мира», — сказала она, добавив, что решение о возведении катка вокруг статуи «абсурдное и бездарно реализованное».

Андреа Бьянкани признал, что мэрия допустила ошибку. По словам чиновника, первоначальный план катка на площади не затрагивал статую Паваротти и он лишь позже узнал, что проектировщиков заставили изменить конструкцию. Он уточнил, что на данном этапе демонтировать каток или переместить статую уже невозможно, но заверил, что такое больше не повторится.

Бронзовую статую Лучано Паваротти установили на площади Пезаро в апреле 2024 года. Она выполнена в полный рост. Певец изображен в концертном фраке с распростертыми руками. На церемонии открытия статуи присутствовали его вдова Николетта Мантовани и дочь Алиса.

У Паваротти была своя вилла в Пезаро, его семья часто отдыхала там. Певцу присвоили звание почетного гражданина города. Паваротти умер в сентябре 2007 года в возрасте 71 года от онкологического заболевания.