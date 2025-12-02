Константиновка, Донецкая область, 28 ноября 2025 года Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters / Scanpix / LETA

Июль 2022 года: мы еще даже не начинали войну

(из выступления в Госдуме)

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя… Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали .

Октябрь 2023 года: войну начали не мы

(из выступления на форуме «Валдай»)

Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить.

Февраль 2024 года: мы начали войну слишком поздно

(из интервью пропагандисту Павлу Зарубину)

Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше , полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми.

Декабрь 2025 года: это вообще не война

(из комментариев журналистам перед переговорами с США)

С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы… ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова .

