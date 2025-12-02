новости
Путин заявил, что война с Украиной — «это не война в прямом смысле слова». Тогда что это такое? Четыре года — и четыре цитаты из речей президента России (не пытайтесь его понять)
Источник: Meduza
Июль 2022 года: мы еще даже не начинали войну
(из выступления в Госдуме)
Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя… Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали.
Октябрь 2023 года: войну начали не мы
(из выступления на форуме «Валдай»)
Я не раз говорил о том, что мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить.
Февраль 2024 года: мы начали войну слишком поздно
(из интервью пропагандисту Павлу Зарубину)
Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми.
Декабрь 2025 года: это вообще не война
(из комментариев журналистам перед переговорами с США)
С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы… ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова.