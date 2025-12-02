Космонавта Олега Артемьева сняли с миссии к МКС, которую выполняет SpaceX Есть подозрение, что он «вынес в телефоне» закрытую информацию компании Илона Маска

Олег Артемьев, 2018 год Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Российского космонавта Олега Артемьева исключили из экипажа миссии Crew‑12 (это миссия SpaceX к МКС), запланированного на первую половину 2026 года, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Место Артемьева займет Андрей Федяев. Он также указан в основном составе миссии Crew-12 на сайте Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Андрей Федяев «Роскосмос»

В «Роскосмосе» объяснили, что решение о замене космонавтов «принято в связи с переходом Олега Артемьева на другую работу». На какую именно работу перешел космонавт и останется ли Артемьев в корпорации, неясно.

Накануне о том, что Артемьева исключили из экипажа Crew-12, сообщали телеграм-канал «Юра, прости» и аналитик ракетных пусков Георгий Тришкин. По их информации, космонавт нарушил экспортные ограничения ITAR (International Traffic in Arms Regulations). Это правила, которые регулируют импорт в США и экспорт из страны товаров и услуг, связанных с космосом и обороной.

По данным источников канала и аналитика, Артемьев «фотографировал на телефон двигатели SpaceX и другие внутренние материалы SpaceX, которые не подлежат распространению, и вынес их за территорию [базы]». «Юра, прости» также утверждает, что космонавта «выгнали из Америки».

В беседе с The Insider Тришкин рассказал, что начато межведомственное расследование: «Мои контакты подтверждают, что факт нарушения был и запущена межведомственная проверка. Снятие с полета за два с половиной месяца до миссии без внятного объяснения причин — это скорее косвенный признак, но показательный. Представить себе ситуацию, в которой опытный космонавт может непреднамеренно допустить такое грубое нарушение, очень трудно».

По словам аналитика, в NASA не хотят, чтобы о скандале вокруг Артемьева стало известно. Официально о нарушениях не сообщалось.

54-летний Олег Артемьев — летчик-космонавт, у него есть звание Героя РФ. Всего он совершил три полета в космос и провел там в общей сложности 560 суток. С 2019 года Артемьев — депутат Московской городской думы. Он состоит в партии «Единая Россия».

Миссия Crew-12 — двенадцатый пилотируемый полет американского космического корабля «Крю Дрэгон» компании SpaceX Илона Маска в рамках программы NASA. Корабль, как ожидается, в феврале 2026 года доставит четырех членов экипажа на Международную космическую станцию.

На миссию распространяется программа обмена кресел между NASA и «Роскосмосом». В рамках этой программы американские астронавты летают на МКС на российских «Союзах», а космонавты из России — на американских кораблях «Крю Дрэгон».