Из-за наводнения в Юго-Восточной Азии погибли больше тысячи человек Там три тропических шторма. Фотографии

В Юго-Восточной Азии муссон совпал с несколькими штормами и вызвал разрушительные наводнения. Погибли больше 1100 человек, сотни тысяч лишились домов. Особенно пострадали Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Шри-Ланка. Причиной бедствия стала погодная аномалия: тропический циклон Сеньяр сформировался в Малаккском проливе между Малайским полуостровом и островом Суматра — гораздо южнее, чем обычно формируются такие циклоны. Одновременно другой циклон, Дитва, обрушился на Шри-Ланку, а на Филиппины — тайфун Кото.

Последствия наводнения в Паданге на острове Суматра, Индонезия. 30 ноября Aidil Ichlas / Reuters / Scanpix / LETA

Разрушенный мост на острове Суматра. 28 ноября Chaideer Mahyuddin / AFP / Scanpix / LETA

Труп слона, погибшего в результате наводнения на Суматре. 29 ноября Chaideer Mahyuddin / AFP / Scanpix / LETA Человек с холодильником на Суматре. 30 ноября Willy Kurniawan / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия затопления дома в деревне в индонезийской провинции Ачех. 28 ноября Hotli Simanjuntak / EPA / Scanpix / LETA Одежда, извлеченная из затопленного дома в провинции Ачех. 1 декабря Hotli Simanjuntak / EPA / Scanpix / LETA

Спасатели достают тело погибшего из-под завалов. Суматра, 1 декабря Nazar Chaniago / AP / Scanpix / LETA Спасатели на месте оползня, вызванного наводнением, на Суматре. 28 ноября BASARNAS / EPA / Scanpix / LETA

Берег моря в Паданге на Суматре завален сломанными деревьями Willy Kurniawan / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия наводнения в Медане на Суматре, Индонезия. 27 ноября Binsar Bakkara / AP / Scanpix / LETA

В провинции Сонгхла на юге Таиланда наводнение разрушило супермаркет. 26 ноября Arnun Chonmahatrakool / Thai News Pix / AFP / AFP / Scanpix / LETA

Затопленная улица в Келании, Шри-Ланка. 30 ноября Thilina Kaluthotage / Reuters / Scanpix / LETA Волонтеры разносят продукты людям, застрявшим в своих домах из-за наводнения. Коломбо, Шри-Ланка. 29 ноября Eranga Jayawardena / AP / Scanpix / LETA

Затопленная улица в столице Шри-Ланки Коломбо. 30 ноября Chamila Karunarathne / EPA / Scanpix / LETA

Дорога через затопленные поля в штате Перлис в Малайзии. 28 ноября Mohd Rasfan / AFP / Scanpix / LETA