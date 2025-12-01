новости
Из-за наводнения в Юго-Восточной Азии погибли больше тысячи человек Там три тропических шторма. Фотографии
Источник: Meduza
В Юго-Восточной Азии муссон совпал с несколькими штормами и вызвал разрушительные наводнения. Погибли больше 1100 человек, сотни тысяч лишились домов. Особенно пострадали Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Шри-Ланка. Причиной бедствия стала погодная аномалия: тропический циклон Сеньяр сформировался в Малаккском проливе между Малайским полуостровом и островом Суматра — гораздо южнее, чем обычно формируются такие циклоны. Одновременно другой циклон, Дитва, обрушился на Шри-Ланку, а на Филиппины — тайфун Кото.