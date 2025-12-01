Перейти к материалам
Из-за наводнения в Юго-Восточной Азии погибли больше тысячи человек Там три тропических шторма. Фотографии

Источник: Meduza

В Юго-Восточной Азии муссон совпал с несколькими штормами и вызвал разрушительные наводнения. Погибли больше 1100 человек, сотни тысяч лишились домов. Особенно пострадали Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Шри-Ланка. Причиной бедствия стала погодная аномалия: тропический циклон Сеньяр сформировался в Малаккском проливе между Малайским полуостровом и островом Суматра — гораздо южнее, чем обычно формируются такие циклоны. Одновременно другой циклон, Дитва, обрушился на Шри-Ланку, а на Филиппины — тайфун Кото.

Последствия наводнения в Паданге на острове Суматра, Индонезия. 30 ноября
Aidil Ichlas / Reuters / Scanpix / LETA
Разрушенный мост на острове Суматра. 28 ноября
Chaideer Mahyuddin / AFP / Scanpix / LETA
Труп слона, погибшего в результате наводнения на Суматре. 29 ноября
Chaideer Mahyuddin / AFP / Scanpix / LETA
Человек с холодильником на Суматре. 30 ноября
Willy Kurniawan / Reuters / Scanpix / LETA
Последствия затопления дома в деревне в индонезийской провинции Ачех. 28 ноября
Hotli Simanjuntak / EPA / Scanpix / LETA
Одежда, извлеченная из затопленного дома в провинции Ачех. 1 декабря
Hotli Simanjuntak / EPA / Scanpix / LETA
Спасатели достают тело погибшего из-под завалов. Суматра, 1 декабря
Nazar Chaniago / AP / Scanpix / LETA
Спасатели на месте оползня, вызванного наводнением, на Суматре. 28 ноября
BASARNAS / EPA / Scanpix / LETA
Берег моря в Паданге на Суматре завален сломанными деревьями
Willy Kurniawan / Reuters / Scanpix / LETA
Последствия наводнения в Медане на Суматре, Индонезия. 27 ноября
Binsar Bakkara / AP / Scanpix / LETA
В провинции Сонгхла на юге Таиланда наводнение разрушило супермаркет. 26 ноября
Arnun Chonmahatrakool / Thai News Pix / AFP / AFP / Scanpix / LETA
Затопленная улица в Келании, Шри-Ланка. 30 ноября
Thilina Kaluthotage / Reuters / Scanpix / LETA
Волонтеры разносят продукты людям, застрявшим в своих домах из-за наводнения. Коломбо, Шри-Ланка. 29 ноября
Eranga Jayawardena / AP / Scanpix / LETA
Затопленная улица в столице Шри-Ланки Коломбо. 30 ноября
Chamila Karunarathne / EPA / Scanpix / LETA
Дорога через затопленные поля в штате Перлис в Малайзии. 28 ноября
Mohd Rasfan / AFP / Scanpix / LETA