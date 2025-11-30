Карту военных действий от украинского проекта DeepState без разрешения использовали для ставок через Polymarket Это платформа, где люди ставят деньги на реальные события. В том числе на войну России с Украиной и ядерный удар

Polyglobe

Украинский OSINT-проект DeepState, который создал и поддерживает интерактивную карту войны России с Украиной, раскритиковал разработчиков другой интерактивной карты Polyglobe. Они без разрешения использовали данные DeepState для ставок на войну через Polymarket. Это биржа прогнозов, где ставят деньги на самые разные события, от развода знаменитостей до смерти папы римского. На ход российско-украинской войны там поставлены десятки миллионов долларов.

Что случилось?

Polyglobe — это визуализация для пользователей сайта Polymarket, на котором можно делать ставки на разные события, от спортивных и поп-культурных до политических и военных. Она представляет собой «глобус», на котором пари, заключенные на Polymarket, а также новости и твиты по теме этих пари. Polyglobe должна помочь трейдерам Polymarket анализировать информацию для ставок. Придумал ее проект Pentagon Pizza Watch (PPW), который также отслеживает .

25 ноября PPW прорекламировал «важное обновление» Polyglobe — интеграцию с картой DeepState:

Она натянута на наш глобус, работает в реальном времени и синхронизирована с Polymarket. <…> Вы наводите курсор на пари, а мы рисуем точную область, по которой будет определяться его исход, и объясняем правила простым языком. Больше никаких споров. Единственный способ по-настоящему следить за ситуацией.

В реплаях некоторые приветствовали новый инструмент, а некоторые начали критиковать PPW за участие в ставках на войну. В ответ проект решил уточнить, что «не одобряет войну, насилие или страдания любого рода». «Это обновление не было создано с целью геймификации конфликта, прославления разрушений или принижения человеческой жизни», — заявили в PPW.

На этом возмущение не угасло, потому что выступил сам DeepState. Проект заявил, что не разрешал «букмекерскому сервису», который «наживается на ставках на войну», использовать свою карту. В DeepState предположили, что PPW подключился к карте либо через бесплатный API, предоставленный кому-то для военных или гуманитарных нужд, либо с помощью .

После этого заявления PPW извинился и удалил с Polyglobe карту DeepState.

Как работает Polymarket?

Сайт Polymarket в 2020 году создал американец Шейн Коплан, которому тогда не было и 25 лет. Коплан изучал информатику в Нью-Йоркском университете, но бросил учебу, чтобы посвятить все время своему увлечению — криптовалютам и блокчейну (в 2014 году он стал самым молодым участником первоначальной продажи Ethereum; тогда криптовалюту, курс которой сейчас превышает три тысячи долларов, можно было купить всего за 30 центов).

Во время пандемии коронавируса, сидя дома, Копан изучал работы экономистов о рынках прогнозирования. Так и родилась идея Polymarket. Это блокчейн-платформа, пользователи которой делают ставки на исход реального события и получают прибыль, если им удалось угадать. Коэффициент вероятности для каждого события формируется за счет ожиданий трейдеров, делающих на него ставки.

Предположим, вы хотите принять участие в пари «Выиграет ли кандидат Х выборы?». Вам нужно купить либо «акции да» (он выиграет), либо «акции нет» (он проиграет). На Polymarket цена «акции» отражает текущую оценку вероятности события. Если другие участники сделки считают, что кандидат выиграет с вероятностью 60%, то одна «акция да» будет стоить вам 60 центов, а одна «акция нет» — 40 центов. Если ваша ставка сыграла, вы получаете по доллару с каждой «акции». То есть если вы поставили на «да» и выиграли, ваша прибыль составит 40 центов с «акции». Если вы поставили на «нет» и выиграли, прибыль будет больше, 60 центов с «акции». А если вы проиграли, то не получаете ничего.

Платформы прогнозов, подобные Polymarket, существовали и раньше, но стартап Коплана вырвался вперед за счет удобного интерфейса и низкого порога входа. Также помогли рост популярности азартных игр в период пандемии, смягчение законодательных барьеров и выборы президента США 2024 года — именно после ставок на них Polymarket вышел из андеграунда в мейнстрим.

Polymarket несколько лет не мог легально работать в США, но когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом (а его сын стал консультантом Polymarket), платформа нашла способ перезапуститься на американском рынке. В октябре в нее инвестировала компания-владелец Нью-Йоркской фондовой биржи. После этого рыночная оценка Polymarket выросла до восьми миллиардов долларов, а Коплан был назван самым молодым миллиардером, самостоятельно заработавшим свое состояние.

Какие вопросы есть к биржам прогнозов?

Коплан называет Polymarket способом проверки реальности. Это и правда более объективный барометр общественного мнения, чем социологические опросы, считает специалист в области управления Джейсон Вингард: «Опросы измеряют то, что люди говорят. Ставки измеряют то, во что они верят. <…> Люди более честны, когда честность стоит денег». Хотя независимых исследований о точности бирж прогнозирования пока не хватает, Вингард призывал топ-менеджеров не пренебрегать данными с этих платформ. На них обращают внимание и военные.

Но есть «но». Во-первых, Polymarket все еще не вышел из серой зоны: в одних странах регуляторы рассматривают его как финтех-стартап, в других — как платформу нелегальных азартных игр. Во-вторых, пари на Polymarket уязвимы к инсайдерской торговле и манипуляциям. В-третьих, Polymarket позволяет ставить на события, связанные со страданиями и гибелью людей. На платформе заключали пари на смерть папы римского, лесные пожары в Калифорнии, войну в Газе и вероятность применения Россией ядерного оружия.

К середине ноября 2025 года на Polymarket была почти сотня активных пари на российско-украинскую войну на сумму почти 100 миллионов долларов. Самый популярный вопрос — договорятся ли стороны о прекращении огня до конца 2025-го (он собрал ставок на 44 миллионов долларов, вероятность перемирия оценивается в 8%). Также есть пари на скорость захвата тех или иных украинских городов и возможность вторжения России в страны НАТО. Общественный деятель, бывший глава одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко говорил, что для украинцев война стал горем, а для некоторых иностранцев — азартной игрой.

Однако то, что эти ставки как минимум этически сомнительны, не останавливает трейдеров. Несколько недель назад один из пользователей Polymarket публично обвинял в мошенничестве Институт изучения войны (ISW), по картам которого определялись исходы пари на территориальные потери Украины — якобы ISW фальсифицирует карты, из-за чего участники ставок теряют деньги. В соцсетях на его возмущение реагировали с насмешкой: «Парень ставит деньги на людей, гибнущих на войне, но считает, что обманывать неэтично».

