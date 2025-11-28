Итак, это случилось: у нас открылась вакансия! «Медуза» ищет редактора «Разбора»

Мы ищем редактора рубрики «Разбор». То есть специалиста по всем объяснительным форматам: предстоит иметь дело с нашими классическими карточками, инструкциями, Q&A-текстами, а также с другими материалами, которые помогают понимать новости. Редакторы «Разбора» работают с чужими текстами и пишут свои. А еще — придумывают новые форматы и переизобретают старые.

Что важно знать

«Разбор» — один из ключевых отделов «Медузы», который во многом формирует нашу идентичность и помогает нам отличаться от других СМИ. Материалы этой рубрики уважают и любят читатели: именно «Разбор» помогает им (да и нам самим) понять, что стоит за информационной текучкой и что на самом деле значат новости — даже на первый взгляд проходные. А еще «Разбор» работает с так называемыми вечнозелеными темами — не зря многие тексты отдела активно читают даже через несколько лет после публикации.

Что важно уметь

прежде всего, находить повороты для разборов в новостях, понимать, что может быть полезно или интересно широкой аудитории в том или ином сюжете;

приводить в порядок журналистские тексты;

не бояться (а желательно любить) писать самому;

понимать, где и как искать качественных экспертов — без их помощи мало какой разбор получится достаточно качественным;

переваривать большой объем информации и разбираться в новостной повестке;

работать быстро;

и, конечно, уметь объяснять сложное просто и на пальцах;

большой плюс — любая профильная специализация помимо журналистики (например, профессиональный или любительский интерес к экономике, истории, космосу, политике или литературе).

Какие условия

белая зарплата в евро,

полный рабочий день,

возможность работать удаленно, но не из России и Беларуси.

Что надо делать прямо сейчас

Если вас заинтересовала вакансия, напишите на [email protected] (пожалуйста, не делайте этого с российских имейлов). В теме письма укажите «Редактор Разбора». Расскажите о себе и своем опыте работы — и поделитесь с нами парой идей разборов, которых вы не видели в «Медузе», но мечтали бы увидеть. Мы обязательно ответим, если нам понравится ваше письмо. Удачи!

Что если я хочу работать кем-нибудь в «Медузе», но эта вакансия мне не подходит

Напишите нам. Расскажите о себе и о своем опыте; о том, почему вы хотите работать в «Медузе» и почему нам стоит вас нанять. Неформальное письмо лучше, чем длинное скучное резюме. Адрес тот же самый: [email protected] — но укажите в теме «Хочу работать у вас».

Пишите! «Медуза»