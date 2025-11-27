«Мы не террористы, и это понимают все. Террористами являются Владимир Путин и его приспешники» ФБК объявили в России «террористической организацией». Вот что ответила команда Навального

Верховный суд России 27 ноября объявил «террористической организацией» американское юридическое лицо Фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation International, Inc.) и запретил его деятельность на территории страны. Генпрокуратура РФ, подавшая иск о запрете ФБК, считает, что цели американского фонда «направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, в его интересах осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений экстремистской и террористической направленности». После решения Верховного суда соратники основателя ФБК Алексея Навального опубликовали ответное заявление. Приводим его целиком.

Сегодня путинский Верховный суд признал Фонд борьбы с коррупцией «террористической организацией». Этот статус дополнит перечень уже имеющихся, ведь российские власти навешивают на нас разные ярлыки один за другим: «иностранные агенты», «нежелательная организация», «экстремистская организация».

Все эти статусы «тестируются» на ФБК: сначала их выдают нам, а потом это становится нормой для всех, кто не согласен с политикой [Владимира] Путина. Нет никаких сомнений, что скоро «террористами» начнут признавать и другие организации — независимые медиа, правозащитные проекты, локальные инициативы.

Это политическая технология российских властей: объявить врагом государства любого, кто мешает воровать и вести бесконечную войну.

Мы не террористы, и это понимают все. Это понимаем мы и наши сторонники. Это прекрасно понимают и те, кто подписывает такие решения.

Террористами являются Владимир Путин и его приспешники — люди, развязавшие войну, убивающие мирных жителей и политических оппонентов, сажающие людей в тюрьмы.

Зачем нужно это решение? Чтобы запугать вас. Чтобы вы перестали нас читать и смотреть, боялись делиться нашими материалами и в тяжелые времена остались без возможности слышать правду. И чтобы, испугавшись, вы перестали нас поддерживать — и морально, и финансово.

Не позволяйте им этого сделать. По всем юридическим вопросам и вопросам безопасности, связанным с поддержкой ФБК, пишите нашим юристам на почту [email protected].

Мы продолжим работать. Расследовать, говорить правду, помогать политзаключенным — делать все, что в наших силах, чтобы Россия стала свободной.

Мы обращаемся к тем, кто не планирует ездить в Россию и живет в странах с работающей правовой системой. Помогите нам пережить удар, который по нам наносит Владимир Путин. Если вы можете — оформите регулярное пожертвование или увеличьте уже существующее: donate.fbk.info.

Фото на обложке: Ralf Hirschberger / AFP / Scanpix / LETA