Сергея Безрукова обвинили в «снисходительном подшучивании» над узбеками Рассказывая о своей поездке в Ташкент, он изобразил человека, который «не разговаривал по-русски, но смотрел „Бригаду“» (высмеяв его акцент)

Александр Рюмин / ТАСС / Profimedia

Актера Сергея Безрукова обвинили в неуважении к народу и культуре Узбекистана после его высказываний на пресс-конференции ТАСС, которая прошла в начале сентября и была посвящена программе юбилейных к 130-летию поэта Сергея Есенина. На встрече Безруков вспомнил историю, как четыре года назад возложил цветы на могилу дочери поэта Татьяны Есениной на кладбище в Ташкенте.

Российский актер Сергей Безруков вызвал волну недовольства среди пользователей Узбекистана Repost

По словам актера, он приехал к могиле с цветами, подаренными поклонниками, в час ночи. Кладбище уже было закрыто, но его сотрудники узнали Безрукова по роли Саши Белого из сериала «Бригада», позволили ему войти и возложить цветы. Рассказывая эту историю, актер высмеял акцент директора кладбища, который «не разговаривал по-русски, но смотрел „Бригаду“».

21 ноября, спустя два с половиной месяца после пресс-конференции Безрукова, на его высказывания обратил внимание ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа. Среди прочего он раскритиковал артиста за «пиар и пафос», «снисходительное подшучивание» над чужой культурой, а также использование кладбища и «халявных цветов» для «сцены о своем „духовном порыве“».

Кудратходжа отметил, что «порядочные люди на Востоке» ночью по кладбищам «не шастают», и возмутился жалобами актера на то, что «директор кладбища ночью „спал“, „не знал русского“ и сказал лишь одно слово — „Белий“». В узбекском алфавите нет буквы для звука «ы», пояснил ректор.

«В погоне за дешевым пиаром вы показали, что уважение принимаете как услугу. Подарки — как реквизит. Страну — как фон для собственного пафоса. Признайтесь: вас корежит не директор кладбища и не „Белый“. Вас корежит то, что Узбекистан смеет жить без необходимости подыгрывать вам, — добавил ректор. — Вы пытались рассказать историю про „неправильных“ узбеков. Но рассказали историю про себя: артиста, который в каждом городе ищет не людей, а декорации для собственного эго».

Пост ректора стал вирусным. Как отмечает узбекистанское издание Podrobно.uz, аудитория разделилась. Одни поддержали позицию ректора, другие обвинили его в необъективности и «искусственном раздувании» конфликта.

Безруков ответил на критику только после того, как «негатив» дошел до его соцсетей. Он назвал критические высказывания «провокацией» с целью «вбить клин и посеять межнациональную рознь». В свое оправдание он заявил, что уже много раз рассказывал историю о ташкентском кладбище, «и всегда это воспринималось с юмором и по-доброму», а сам он «восхищается» узбекской культурой, кухней и гостеприимством. Безруков также отметил, что дружит с Фархатом Махмудовым — актером, родившимся в Ташкенте.

«Давайте так: Саня Белый мог что-нибудь сказать против Узбекистана и против узбекского народа, а? Мог? Думаю, нет», — добавил артист, призвав поклонников не обращать внимания на провокации и «быть выше этого».

Дорогие мои, поначалу не хотел реагировать, но, поскольку увидел провокацию, увидел негатив в моих соцсетях, связанных с тем, что кто-то решил трактовать мои слова как насмешку над узбекским языком и над узбекским народом, — тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь. Все же понятно. Безусловно — провокация. Историю, которую я рассказал на пресс-конференции в ТАСС (причем два месяца назад!), я рассказал про то, что со мной случилось четыре года назад в Ташкенте. И эту историю — про то, как я возлагал цветы к памятнику Татьяны Есениной, как для меня ночью открыли кладбище. Да, в шуточной манере, в лицах я это рассказал, но эту историю я рассказывал за эти годы и в России, и в Узбекистане. И всегда это воспринималось с юмором и по-доброму. И вот тут решили спровоцировать. Мое отношение к Узбекистану вы знаете. Сколько я выкладывал постов, когда был на гастролях в Узбекистане; сколько выкладывал постов, восхищаясь узбекской культурой, узбекской кухней, узбекским гостеприимством — и по-прежнему продолжаю восхищаться. Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане — я отвечаю взаимностью. Там очень любят роль мою — Сашу Белого. Давайте так: Саня Белый бы что-нибудь сказать против Узбекистана и против узбекского народа, а? Мог? Думаю, нет. У меня до сих пор друг Фарик — Фархат Махмудов. Мы с ним оба преподаем во ВГИКе актерское мастерство. С Фариком до сих пор дружны. Ну о чем вы говорите? Так что хотел бы сказать: искренне ваш, по-прежнему любящий и уважающий узбекский народ и Узбекистан Сергей Безруков. Не обращайте внимания на провокации. Будьте выше этого. Искренне ваш.

Сергей Безруков прокомментировал заявления о том, что он якобы якобы высмеивал узбекистанцев Repost