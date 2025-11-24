Помните, как в 2014 году весь мир требовал освобождения 276 похищенных школьниц в Нигерии? Теперь там похитили 315 детей Трамп говорит, что в стране притесняют христиан, и угрожает военным вмешательством

Церковь в городе Эруку, Нигерия, 23 ноября 2025 года Abdullahi Dare Akogun / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 21 ноября группа вооруженных людей ворвалась в католическую школу-интернат Святой Марии в городе Папири в штате Нигер на западе Нигерии. Они похитили 315 школьников в возрасте от 10 до 18 лет, а также 12 учителей.

Это крупнейшее из серии массовых похищений, произошедших в регионе в течение недели. 17 ноября в городе Мага в штате Кебби при аналогичных обстоятельствах похитили 25 школьниц. В тот же день в результате нападения на деревню Банга в штате Замфара из своих домов были похищены 56 человек; 35 из них были убиты. 18 ноября в городе Эруку в штате Квара похитили 38 прихожан протестантской церкви.

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отправить в западные штаты дополнительные силы полиции, в том числе сотрудников, отвечающих за охрану высокопоставленных лиц, а также набрать дополнительно 30 тысяч полицейских. Они должны усилить охрану школ и патрули. Работа десятков школ в регионе приостановлена.

В Нигерии действует множество вооруженных группировок. Ни одна из них не взяла на себя ответственность за нападения. Многие группировки занимаются похищениями ради выкупа. Обычная сумма — миллион найр (около 655 долларов) за человека. Еще в 2022 году власти Нигерии, надеясь пресечь этот криминальный бизнес, ввели наказание за уплату выкупа — до 15 лет тюрьмы, а за похищения ввели смертную казнь. Но большого эффекта эти решения не возымели: силовые структуры раз за разом оказываются неспособны предотвратить похищения и освободить заложников, так что выкуп остается единственным выходом. Как правило, публично объявляется, что похищенные просто смогли сбежать.

Школа Святой Марии в Папири после нападения Social Communications Department / Catholic Diocese of Kontagora / Reuters / Scanpix / LETA

В понедельник, 24 ноября, стало известно, что 50 из 315 детей, похищенных в Папири, вернулись домой; судьба остальных 265 остается неизвестной. А днем ранее сообщалось, что освобождены похищенные в Эруку (из 38 человек двое погибли). Представители власти либо говорят, что все они сбежали сами, либо вовсе избегают обсуждать обстоятельства освобождения.

Тот факт, что нападениям подверглись католическая школа и протестантская церковь, породил широко распространившуюся версию, что нападения имеют религиозную подоплеку. Однако среди 25 школьниц, похищенных в Маге, большинство — из мусульманских семей. Население Нигерии (около 240 миллионов человек) делится примерно пополам на мусульман и христиан (преимущественно протестантов).

Проблема массовых похищений в Нигерии приобрела международный резонанс в апреле 2014 года. Тогда исламистская группировка «Боко харам» напала на школу для девочек в Чибоке в штате Борно на востоке страны и похитила 276 учениц в возрасте от 16 до 18 лет. Большинство из них составляли христианки, но были и мусульманки. К международной кампании за их освобождение под слоганом #BringBackOurGirls («Верните наших девочек») присоединились первая леди США Мишель Обама, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, лауреатка Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, певица Бейонсе и многие другие мировые знаменитости.

Спустя 11 с лишним лет из 276 похищенных в Чибоке освобождены 180. О некоторых девушках известно, что они погибли. Освобожденные рассказывают, что систематически подвергались сексуализированному насилию, некоторые родили в плену по несколько детей.

Известно, что «Боко харам» похищает ради выкупа иностранцев, а также собирает «дань» с местных жителей и даже с органов власти. Нападение же в Чибоке, как и многие другие, — скорее идеологические акции. Мотивация заявлена в самом названии «Боко харам»: «харам» — это мусульманский религиозный запрет; «боко» на местном языке хауса значит «ложь», а в среде нигерийских исламистов так принято называть светский («западный») образ жизни, в особенности светское образование, прежде всего женское.

То, что среди жертв нападений есть мусульмане, не исключает религиозной подоплеки: для религиозных экстремистов сам факт обучения в светской школе может быть поводом для обвинения в отступничестве (такфира).

Едва ли нападения в Нигере, Кебби, Замфаре и Кваре совершила «Боко харам»: она базируется в другой части страны. Нигерийские власти настаивают, что корни проблемы похищений — не религиозные, а сугубо криминальные, и устраивают их не джихадисты, а обыкновенные бандиты.

В начале ноября президент США Дональд Трамп угрожал Нигерии санкциями и даже военным вмешательством, если ее власти «продолжат допускать убийства христиан». Трамп внес Нигерию в американский официальный список «стран, вызывающих особую озабоченность», из-за ситуации с религиозными свободами.

Некоторые американские политики утверждают, что в Нигерии происходит геноцид христиан. Нигерийские власти это отрицают, и международные правозащитные организации в основном поддерживают их точку зрения, что сводить проблему насилия и похищений к противостоянию христиан и мусульман — большое упрощение. Крупные общины в Нигерии складываются не только и не столько по религиозному признаку, сколько по этническому (в стране говорят на 500 с лишним языках), а также по экономическому укладу (земледельцы традиционно спорят со скотоводами из-за земли). В сочетании со слабостью центрального правительства это провоцирует формирование вооруженных группировок, которые позиционируют себя как отряды самообороны общин — и нередко вовлекаются в криминальную деятельность.

