Фатима Бош после победы на конкурсе «Мисс Вселенная». 21 ноября 2025 года Rungroj Yongrit / EPA / Scanpix / LETA

В Таиланде прошел конкурс красоты «Мисс Вселенная». Победительницей стала Фатима Бош из Мексики. Во время подготовки конкурса произошел скандал: вице-президент «Мисс Вселенной», владелец лицензии на проведение конкурса в 2025 году Нават Итсарагрисил грубо отчитал Фатиму Бош за отказ участвовать в одном из спонсорских мероприятий, в частности, якобы назвав ее «тупой» (сам он это отрицал). Объяснение Бош, что для участия ей требуется получить согласие национальной организации, направившей ее на конкурс, его не устроило. Итсарагрисил потребовал, чтобы Бош замолчала, и вызвал охрану, чтобы вывести мексиканку из зала. В знак солидарности зал покинули и другие участницы конкурса, а также «Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер Тейлвиг.

Фатима Бош, комментируя произошедшее, заявила: «Мы живем в XXI веке, и я не кукла, которую можно накрасить, причесать и нарядить в другую одежду. Я приехала сюда, чтобы выразить мнение всех женщин и всех девушек, которые борются за правое дело, и сказать своей стране, что я полностью привержена этому». Бош поддержала Клаудия Шейнбаум — первая в истории Мексики женщина, ставшая президентом. Шейнбаум заявила, что «Мисс Мексика» достойно справилась с «агрессией».

Среди тех, кто выступил в поддержку Бош, пишет CNN, была и «Мисс Вселенная-1996» Алисия Мачадо. В трансляции в инстаграме она назвала Навата Итсарагрисила «китайцем», а когда комментатор поправил ее, сказала, что для нее все люди с таким разрезом глаз — китайцы. Мачадо раскритиковали за расистские высказывания, от дальнейших комментариев она воздержалась.

CNA

Итсарагрисил на церемонии открытия конкурса извинился перед Бош и другими участницами, которых могло задеть его поведение. В свое оправдание он сказал, что организаторы конкурса испытывают огромное давление, добавив, что он «всего лишь человек» и потерял контроль. В разговоре с журналистами он заявил, что не называл Бош «тупой» («dumb head»), а произнес слово «damage» («ущерб»), а его неправильно расслышали. Общаясь с журналистами, Итсарагрисил расплакался.

Президент конкурса Рауль Роча Канту раскритиковал действия вице-президента, предположив, что Итсарагрисил — известный в Таиланде бизнесмен — хотел привлечь внимание к своей персоне. В качестве наказания Итсарагрисила отстранили от организации «Мисс Вселенной». В финале конкурса бизнесмена на сцене не было. Победу Бош он прокомментировал в соцсети X единственным предложением на тайском языке: «Миллиард слов, которые нельзя произнести». Он также сказал журналистам: «Что касается результата, мы оставляем это на усмотрение зрителей… люди во всем мире могут дать свою собственную оценку».

Некоторые комментаторы в соцсетях предположили, что скандал помог Фатиме Бош победить в конкурсе. «Они обязаны были короновать ее, чтобы загладить несправедливость и спасти „Мисс Вселенную“!» — приводит «Би-би-си» один из таких комментариев.

«Мисс Мексика» Фатима Бош (в центре), «Мисс Таиланд» Павина Синг, занявшая второе место (слева), и «Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер Тейлвиг. 25 ноября 2025 года Rungroj Yongrit / EPA / Scanpix / LETA

Скандал с Бош — не единственный на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2025 году. Через неделю после того, как Бош покинула встречу Итсарагрисила с конкурсантками, двое из восьми судей вышли из состава жюри. Один из судей — ливанский музыкант Омар Арфуш — объяснил свое решение тем, что список финалисток конкурса был известен заранее и составляли его не члены жюри, второй — французский футболист Клод Макелеле — сослался на личные обстоятельства. Организаторы конкурса выдвинутые Арфушем обвинения отрицали. После победы мексиканки бывший член жюри вновь повторил, что участниц финала отобрали заранее, а Фатима Бош, уверяет он, победила из-за деловых связей ее отца с Раулем Роча Канту.

Пятерка финалисток «Мисс Вселенной». Фатима Бош вторая слева. 21 ноября 2025 года Mohan Raj / Getty Images

«Мисс Вселенная» — один из старейших и самых известных в мире конкурсов красоты. Впервые его провели в 1952 году. С 1996 года права на проведение конкурса принадлежали Дональду Трампу. В ноябре 2013 года Трамп даже приезжал в Москву для того, чтобы провести «Мисс Вселенную» в «Крокус Сити Холле». Трамп продал права на конкурс в 2015 году после того, как из-за его антимигрантских заявлений в ходе предвыборной кампании Мексика и Панама отказались посылать своих представительниц на конкурс, а крупные телекомпании Латинской Америки заявили, что не будут его показывать.