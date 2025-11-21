«Возможно, я усугубляю свое положение, но честь и совесть для меня важнее» Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет по делу о подрыве ЛЭП и подготовке покушения на полковника ВС РФ. «Медиазона» опубликовала ее последнее слово

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил 42-летнюю Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы по в госизмене, обучении терроризму, диверсии и подготовке теракта. Лемещенко вместе с семьей жила в Воронеже до 2014 года, а затем переехала в Харьков. В Украине она занялась пауэрлифтингом и в 2021-м стала чемпионкой страны в этом виде спорта. Весной 2024-го спортсменка прошла в Киеве обучение стрельбе, управлению беспилотниками и изготовлению взрывчатки. Затем Лемещенко приехала в Россию. В октябре того же года она взорвала опоры линии электропередачи под Петербургом, а потом следила в Воронеже за командиром авиабазы полковником Алексеем Лободой, которого связывают с бомбардировками Харькова. Диверсантку задержали в январе 2025-го. Она не отрицала обвинения, но сказала, что «с моральной стороны» виновной себя не считает. В ходе прений прокуратура просила дать ей 23 года. Сама Лемещенко повторила, что не раскаивается в своих поступках. «Медиазона» опубликовала последнее слово спортсменки в суде. «Медуза» публикует этот текст целиком.

Как вы видите, у меня нет никакого листочка, я не особенно готовилась, но я думаю, что я сымпровизирую. Я сейчас, скорее всего, скажу некоторые слова, которые уже произносила в процессе заседаний, но пусть это будет неким резюме в общем монологе.

Так вот, я уже говорила о том, что в любой войне идет столкновение сторон, и каждая сторона отстаивает свою правду, свою справедливость. Я приняла одну из сторон. Я не являюсь гражданкой той страны, за которую я решила бороться, но тем не менее я считаю Украину своим домом. Я люблю эту страну, я бесконечно люблю Харьков.

В Харькове есть район, называется Северная Салтовка. Там жили около 500 тысяч человек — полмиллиона. Там жили некоторые мои знакомые, моя парикмахер. После российских обстрелов и бомбежек в этом районе не осталось ни одного целого дома. Вообще ни одного. Причем я говорю не просто о выбитых окнах — о целых обрушившихся подъездах. Рядом с моим домом непосредственно были взрывы. У меня на первом этаже жила соседка Аня со своим сыном Никитой четырех лет. Снаряд разорвался непосредственно под их окнами, под первым этажом. Квартиру вынесло полностью. Что на данный момент с Аней и с ее сыном, с Никитой, я не знаю — до сих пор, живы они или нет.

В этой войне у меня погибали друзья, один родственник — брат мой троюродный, мои коллеги по помосту. Война — это ужасно. Я не могла остаться в стороне. В любой войне люди, которые оказываются к ней причастны, либо все-таки пытаются бороться, либо убегают. Убегают, я не знаю, может быть, по причине трусости, слабости. Я не считаю себя ни трусливым, ни слабым человеком. Я решила бороться против этого — против российской военной агрессии.

Возможно, я своими словами усугубляю свое положение, но мои честь и совесть для меня важнее. Я сделала то, что я считала нужным в своих силах. Сожалеть, раскаиваться — ну, может быть, на смертном одре я это и буду делать, но пока все так, как есть. Больше мне добавить нечего.

