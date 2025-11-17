Мария Ефремова на съемках фильма «Хорошие соседи» Страница Марии Ефремовой во «ВКонтакте»

О чем этот фильм — и почему его считают образцовым кринжем

Ютьюб-канал кинокомпании Star Media опубликовал фильм «Хорошие соседи» 7 ноября. Его также выложили на Rutube. В мелодраме рассказывается о жизни соседей «одного московского уютного двора», где «все друг друга знают, ходят в гости и угощают оладушками». Описание фильма на ютьюбе весьма запутанное:

Когда злоумышленники похищают десятилетнего Ваню, жители дома объединяются и вместе отправляются спасать маленького соседа и издателя его мамы. Собственно из-за издателя Максима Игоревича, а точнее книги загадочного автора — некоего Олега Никитина — все и произошло. Одним нехорошим людям очень не понравилась книга, разоблачающая культ Ильича. Сначала они пытались найти автора через издателя, а потом добрались до юриста Веры Андреевны — мамы Вани. Но плохо они знают русских людей! Мы своих не бросаем!

В том же описании авторы отмечают, что это «доброе семейное кино о дружбе, взаимопомощи и любви».

Через несколько дней после релиза в соцсетях завирусились фрагменты фильма, где герои обсуждают «русский код» и «этих из бывшей союзной республики», а также называют мавзолей Ленина «психотронным оружием» и «проектом жидобольшевиков», а англичан — «самой лживой нацией». В соцсетях фильм считают образцовым кринжем из-за дикого содержания и ужасающей актерской игры. Авторы телеграм-канала Ateo Blacked отметили, что герои фильма транслируют «чистейшие нацистские нарративы».

После того как «романтическую комедию с русской душой», как называют фильм его авторы, принялись обсуждать в соцсетях, Star Media удалила его со своего ютьюб-канала; фильм пропал и с Rutube. Причины этого решения студия не объяснила. В открытом доступе остались только трейлер, который опубликовали авторы, и несколько фрагментов, уже распространившихся по соцсетям (раз, два, три, четыре).

В одной из этих сцен герои фильма - как их назвали авторы, «несостоявшиеся байкеры» Дима и Оля (роль этой героини исполнила сценаристка и режиссер фильма Мария Ефремова) — наслаждаются «удивительно красивой русской природой» и обсуждают «русский код». Вот несколько цитат из их разговора:

Дима. Вот наши предки так же после работы сидели, созерцали красоту. <…> Я про общих русских предков — русичей, которые основали государство Русь. От врагов отбивались, другие народы под защиту брали.

Оля. А потом эти другие отплатили нам черной неблагодарностью. Вот вчера пришла на рынок купить фрукты. Так этот, из бывшей союзной республики, мне гнилых в пакет накидал. Пришла домой — половину выкинула. Так обидно стало. <…> Ну как так можно? Мы, русские, им всегда помогаем. В советские годы им построили города, заводы, театры, больницы, школы. В 1990-е они наших выгнали. Так не могут без русских жить! Снова приперлись в Россию на заработки! И нет чтобы жить по совести — все время пытаются нас обмануть.

Дима. Ну так совесть! Совесть — это качество русского человека!

<…>

Оля. Нам учительница в школе рассказывала, что есть русские по крови — вот как мы с тобой, а есть по духу. Те, которые приняли наши устои, культуру, нравственные ценности. Вот о таких говорят: обрусевшие.

Дима. Я никогда не задумывался, но ведь нет обританившихся, офранцузившихся, объевреевшихся. Обармянившихся тоже нет, да?

Оля. Конечно, нет. Потому что все хотят быть русскими. А почему? А потому что мы хорошие.

В другом фрагменте еще одна героиня, юристка Вера, обсуждает с сыном Ваней популярные конспирологические теории о евреях, большевиках и мавзолее Ленина. Рассматривая книгу о «культе Ильича», Вера сравнивает Мавзолей с «культовым сатанинским сооружением». Она удивляется, что люди «ходят смотреть на труп» и заявляет, что забальзамированное тело Ленина — «это терафим». Терафимами в Древнем Израиле называли родовых антропоморфных идолов, которых почитали как домашние божества; выглядят терафимы как небольшие статуэтки. Однако Вера дает сыну другое объяснение:

Терафим — это некий заклятый предмет, собиратель магической и парапсихической энергии, в основе которого лежат мумифицированные останки. <…> Терафимы изготавливались из засушенных голов младенцев, убитых иудеями во время тайных религиозных церемоний. Впоследствии эти головы позволяли связываться с миром духов и предсказывать будущее. Мавзолей — это не что иное как образец психотронного оружия. Проект «Мавзолей» жидобольшевиков — это создание машины подавления воли русского народа.

«Так, по крайней мере, утверждает автор книги, за которую на наше издательство подали в суд», — добавляет Вера. На вопрос сына, что именно стало причиной иска, мать отвечает: «Доказательства, представленные в книге».

Позднее другие герои фильма называют Ленина «картавым Иудой» и обвиняют в том, что он «уничтожил Российскую империю», «разорил страну», «устроил геноцид русских» и «продал» Крым «еврейским богатеям».

Все эти сюжетные линии развивают идеи, которыми Мария Ефремова уже делилась с публикой. Она не только режиссер, сценаристка и исполнительница главной роли в «Хороших соседях», но и автор большинства статей, которые цитируются в фильме. В некоторых эпизодах герои зачитывают ее публикации целыми абзацами — как, например, в диалоге о «русском коде».

Мария Ефремова — бывшая новосибирская журналистка, борец с геями и любительница конспирологии. Теперь она переключилась на «патриотическое кино»

Мария Ефремова — уроженка Норильска. До работы в киноиндустрии она проводила конкурсы красоты в Новосибирске, там же основала и редактировала журнал «Пир». Сама она называет его глянцевым, но, судя по одной из обложек, в журнале публиковались статьи на самые разные темы: от проводимых той же компанией «Пир» конкурсов красоты и гороскопов до материалов о бизнесе и «удивительных историй». В этом же номере часть статей была посвящена самой Ефремовой и ее первому фильму «Моя главная в жизни роль». В выпуск вошли две статьи о картине, интервью Ефремовой, ее рассказ, по которому и сняли фильм — а на обложке напечатали фотографию создательницы. Журнал Ефремова, по ее же словам, в итоге продала.

На личном ютьюб-канале Ефремовой (423 подписчика) можно найти выпуски ее собственного ток-шоу «Журналист говорит» — о «нравственности и моральных ценностях». В этих роликах Ефремова «разоблачала» план Даллеса (в действительности ), рассказывала «правду о голубых» (то есть о некоем заговоре гомосексуалов), брала интервью у «боссов шоу-бизнеса» и «магнатов средств массовой информации» — кинопродюсера Алексея Петрухина и лидера рок-группы «Пилигрим» Андрея Ковалева.

Ефремова пишет рассказы, которые затем перерабатывает в сценарии, и активно ведет соцсети: в «Дзене» у нее более 61 тысячи подписчиков. Там она публикует видео со съемок, трейлеры к своим фильмам и сами фильмы, а также статьи, содержащие антисемитские и националистические идеи.

Первый фильм Ефремовой «Моя главная в жизни роль» вышел в 2013 году. Бывшая журналистка сама написала сценарий (под псевдонимом Марийка Батлер), спродюсировала его, сыграла в нем главную роль и срежиссировала картину. Роли второго плана в фильме исполнили не профессиональные актеры, а новосибирские предприниматели. На премьеру в одном из кинотеатров Новосибирска, рассказывала сама Ефремова, пришло около тысячи человек — люди, которым создатели фильма продавали билеты «в пробках и на парковках». После этого Ефремова решила перебраться в Москву, пыталась устроиться ведущей на РБК — но в итоге решила снимать фильмы.

Эпизод из фильма «Моя главная роль в жизни» Мария Ефремова

Сейчас на странице Ефремовой во «ВКонтакте» стоит статус: «Zа наших! Русские всегда побеждают!» С 2013 года она руководит кинокомпанией «Северное сияние», которую тогда же основала вместе с продюсером всех своих фильмов Ниной Володиной.

Помимо «Хороших соседей» и «Моей главной роли», Ефремова сыграла еще в семи фильмах и сериалах. В большинстве из них она выступала режиссером, сценаристкой и продюсером. Критики и зрители творчество Ефремовой не оценили. На «Кинопоиске» оценка ее фильмов не поднималась выше шести баллов. Почти все картины Ефремовой никогда не выходили в прокат, однако они доступны бесплатно на онлайн-площадках, включая Оkko и «Иви».

Единственный фильм Ефремовой, который все-таки показали в кинотеатре — «Я любить тебя буду, можно?» 2017 года. В этой картине все герои говорят стихами поэта . Фильм назван строчкой из стихотворения неизвестного автора: создатели только во время съемок выяснили, что его написал не Асадов, отмечала в своей рецензии официальная «Российская газета». Даже автор этого текста заключал, что картина — «наивный эксперимент», который невозможно «смотреть и всерьез критиковать без чувства неловкости». Обозреватель новосибирского сайта НГС.ру писал, что получил на премьере фильма «эстетическую травму».

В следующих фильмах Ефремова, отмечал НГС.ру, снимала уже известных российскому зрителю актеров, которые обычно играют вторые роли в фильмах и сериалах. Среди них — Андрей Носков, Игорь Лифанов, Елена Захарова и Эвелина Бледанс. Также в короткометражке Ефремовой снялась певица Виктория Дайнеко, а в одном из фильмов — дуэт «Непара».

В своих последних работах Ефремова активно использует патриотическую тему. В она сыграла роль сотрудницы ФСБ, посвятив картину «доблестным сотрудникам» спецслужбы. В описании к трейлеру фильма утверждается, что «Охота» — «наш ответ Джеймсу Бонду, но, в отличие от иностранного героя спецслужб, наши герои реальные, ведут себя по-настоящему, по-русски».

Картину «Умная помощь» режиссер посвятила «великому русскому народу». Героиня Ефремовой в этом фильме — журналистка, которая после работы шьет одежду в русском стиле и занимается народными танцами; она постоянно рассуждает о своей любви к России. По словам Ефремовой, первыми зрителями «Умной помощи» были российские военные. «За период это уже третий фильм, с которым мы ездим по войсковым частям», — рассказала у себя в соцсетях Ефремова.

В Кремле тоже любят патриотический стиль

В Кремле тоже любят патриотический стиль

Кремлевские идеологи отрастили бороды, а чиновницы надели кокошники (и даже камуфляж из пайеток) «Медуза» рассказывает, как устроен новый российский «патриотический стиль»

Откуда у Ефремовой деньги на съемки фильмов и приносят ли сами картины какой-то доход, неизвестно. Режиссер утверждает, что она «ворвалась в мир кино без денег и связей». Господдержки у картин, по ее словам, тоже нет. Она резко отвечает тем, что подозревает, что ее фильмы спонсирует муж или партнер. По ее словам, производство окупается за счет продакт-плейсмента. За помощь в съемках «Новой жизни» создательницы публично благодарили компании «Аскона», Familia, «Сити ХХI век», VK и другие.

После того как «Хороших соседей» удалили с площадок Star Media, Ефремова опубликовала статью с заголовком «Почему евреи испугались русского фильма „Хорошие соседи“?». Критиков своей картины она назвала «израилевыми сынами», которые после выхода «Соседей» «съежились от страха» и якобы выполняют чье-то задание «мочить фильм».

Ефремова отвергла претензии о том, что некоторые эпизоды картины могут подпадать под уголовные статьи. «Посмотрели уже и майоры, и полковники ФСБ и СК наше кино. Среди сотрудников ФСБ есть давний поклонник моего творчества», — утверждает режиссер.

Ефремова опубликована фильм «Хорошие соседи» у себя на странице во «ВКонтакте» и на «Дзене».

Фильм о соседях выпустила студия, принадлежащая украинскому продюсеру. Он делал кино и сериалы для ТВ, а теперь, вероятно, зарабатывает благодаря сетке ютьюб-каналов

Изначально кинокомпания Star Media, на ютьюб-канале которой опубликованы работы Ефремовой, была российско-украинской и занималась производством фильмов, сериалов и телепроектов для аудиторий обеих стран. Ее основал продюсер, бывший председатель правления телеканала «Интер» Вадим Ряшин — уроженец Запорожья, который сотрудничал как с российскими, так и украинскими кино- и телепроизводителями. В 2000-х он выступал одним из продюсеров популярных новогодних мюзиклов «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Сорочинская ярмарка» с участием российских и украинских звезд.

Вадим Ряшин Star Media

К 2022 году библиотека компании насчитывала около 500 фильмов и сериалов. По данным украинских журналистов, вплоть до начала большой войны России с Украиной Ряшин жил и работал в Москве. Компания плотно сотрудничала с «Национальной медиа группой» ( ), выпускала фильмы и сериалы для Первого канала, «Домашнего» и ТВ-3, а также продавала контент на Amazon Prime.

У Star Media также был офис в Украине. За несколько месяцев до начала вторжения Ряшин вышел из российского и украинского бизнесов компании. Star Media в России продолжает сотрудничество с НМГ. Компания в Украине получила новое название — «Украинский продюсерский хаб», сообщал украинский «24 канал». По его данным, продюсер и его семья уехали на Кипр. Оттуда через фирмы-посредники он управляет дистрибьюторской компанией Primefilms LLC, зарегистрированной на острове. Этой же компании принадлежит ютьюб-канал Star Media, следует из его описания.

К началу 2025 года журналисты «24 канала» нашли 150 ютьюб-каналов, где в описании говорится, что они принадлежат Primefilms LLC. Как отмечают авторы расследования, компания может зарабатывать за счет рекламы на ютьюбе и продажи прав на контент.

Каналы, входящие в сетку Primefilms LLC, транслируют фильмы и сериалы Star Media и других российских кинокомпаний в том числе на украинскую аудиторию. К примеру, на ютьюб-канале «Мелодрами Українською мовою» («Мелодрамы на украинском языке») выходят российские картины с украинским дубляжом. Эти же фильмы и сериалы показывали на украинских телеканалах Star Family, Star Cinema и Bolt.

Все эти каналы принадлежат компании «Украинский продюсерский хаб» (бывший украинский офис Star Media); там связи с Primefilms LLC и Ряшиным отрицают. Представители «Хаба» заявили журналистам, что телеканалы купили эти сериалы и уже много лет показывают их в своем эфире. Там также предположили, что Primefilms LLC могла купить права на контент из старой библиотеки компании Star Media.

