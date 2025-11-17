Руководство Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени Ломоносова в Архангельске 17 ноября уволило заслуженного преподавателя, ученого-американиста Алексея Фельдта. О том, что Фельдта собираются уволить, он сам рассказал в соцсетях еще 12 ноября (сейчас сообщение скрыто). Ученый заявил, что не согласен с решением администрации университета. Студенты поддержали преподавателя — но после огласки грядущего увольнения ученого и членов его семьи начали травить в соцсетях. В анонимных пабликах Архангельска появились сообщения, что Фельдт — «куратор американского клуба», а его сын и невестка якобы связаны с ФБК. T-invariant рассказал историю увольнения ученого. «Медуза» пересказала главное из этой статьи.

Алексей Фельдт — ученый-американист, кандидат исторических наук и доцент кафедры всеобщей истории САФУ. Он проработал в вузе 33 года, 10 из которых (1995-2000 и 2004 — 2009 годы) был деканом исторического факультета. В 2025 году Минобрнауки присвоило ему звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Фельдта считают одним из самых популярных преподавателей вуза, рассказала доцент кафедры отечественной истории Елена Шурупова. Студенты также хвалили ученого. «Я поступал на исторический факультет в том числе и из-за отзывов о преподавателях. Алексей Евгеньевич считается живой легендой, про него рассказывают еще до поступления. У него особый преподавательский дар», — рассказал T-invariant Марк, бывший студент истфака САФУ. Другая студентка отметила, что Фельдт относился к ученикам с уважением, учил их думать и знакомил с различными книгами по всеобщей истории.

17 ноября ученого уволили. В приказе об увольнении утверждается, что Фельдт прогулял работу в субботу, 1 ноября. В тот день у преподавателя не было занятий. В объяснительной он сообщил, что работал над пособием «История советско-американских отношений», но не на кафедре всеобщей истории — рабочего места с компьютером за ним здесь не закреплено.

«Сегодня я получил выговор (первый за 33 года работы в вузе) за то, что отсутствовал на рабочем месте в тот день, когда у меня не было занятий. Я работаю в САФУ 17 ноября последний день и буду уволен по статье «за прогулы», ни одно приличное заведение меня больше на работу не возьмет», — цитирует T-invariant сообщение ученого, которое он написал 12 ноября во «ВКонтакте» и после которого его начали травить. Сейчас этот пост скрыт.

По словам Фельдта, исполняющий обязанности ректора САФУ Михаил Данилов попросил его уйти по собственному желанию еще 24 сентября, но преподаватель отказался. После этого ему трижды приходилось писать объяснительные, почему он не находится на кафедре. «Никакие аргументы, в том числе и цитирование министерских документов, позволяющих осуществлять внеучебную нагрузку за пределами рабочего места, во внимание приняты не были. Кстати, по этой схеме можно уволить любого преподавателя САФУ», — отмечал Фельдт во «ВКонтакте». Он заявил, что будет оспаривать решение руководства вуза в суде и инспекции по труду.

Историк Иван Курилла, комментируя сообщения об увольнении Фельдта, отметил, что в разных университетах часто угрожали преподавателям увольнением за отсутствие на рабочем месте в субботу, когда занятий нет, но он не припомнит, чтобы их осуществляли. «Помимо явной бессмысленности, российские профессора просто не имеют собственных — не то что офисов — столов и стульев. Все преподаватели просто не могут одновременно находиться на своей кафедре за столом — столов и стульев в разы меньше, чем преподавателей», — добавил он.

После того как Фельдт публично сообщил об увольнении, в его защиту выступили студенты САФУ. Несколько преподавателей также поддержали ученого-американиста. «Потеряем специалиста по Западу, по истории США, а найти или подготовить нового будет очень сложно. Фельдт и языки знает, и бывал за границей, хотя сейчас этим хвастаться не положено. Еще его жена работает у нас в университете, но на другой кафедре. Так что потеряем двоих, если его уволят. Я думаю, что все Алексея поддерживают… но многие побаиваются об этом говорить», — высказался коллега Фельдта, профессор кафедры всеобщей истории САФУ Андрей Репневский.

Заместитель председателя партии «Рассвет» Александр Новиков создал петицию в защиту преподавателя, заявив, что реальная причина его увольнения — донос. «Реальная причина: ценности мира, личная жизнь родственников и публичный донос через канал, связанный с представителями власти. По сообщениям из провластного телеграм-паблика, Алексей Фельдт — «куратор американского клуба», а сын его живет в Европе», — написал Новиков. Он считает, что инициатор «наброса» на ученого — «система публичного доноса, когда можно что-то «вбросить» про человека, а бюрократия это поддержит». Петицию подписали более 900 человек.

После того как Фельдт публично сообщил о том, что его собираются уволить, а студенты поддержали ученого, анонимный телеграм-канал «Архангельск Без Цензуры 18+» (закрытый канал, 37 тысяч подписчиков) начал атаку на преподавателя. Всего в канале опубликовали семь оскорбительных постов о нем. В них среди прочего утверждалось, что отстранение Фельдта от работы связано с с отъездом его сына Александра и невестки Марины за границу и их оппозиционными взглядами. Авторы канала утверждали, что родственники преподавателя «стояли в первых рядах протестных акций штаба Навального на митингах 2018 года», а сам Фельдт — «куратор колыбели навальнят САФУ — американского клуба». К травле также присоединилось издание tv29. Там увольнение Фельдта назвали «очищением», заявив, что вуз «избавляется от старых либералов».

Невестка ученого Марина Фельдт заявила «Агентству», что травля их семьи — попытка руководства САФУ политизировать увольнение преподавателя, а также подавить начавшуюся кампанию в поддержку Фельдта».

«Ученого, талантливого преподавателя уволили из университета — за то, что он посмел не согласиться с ректором, посмел это решение публично оспорить, заявил, что пойдет в суд. И он получил колоссальную поддержку студентов и выпускников. Они собирали подписи в его поддержку, запустили петицию. И корень проблемы, как мы считаем, в том, что эта поддержка кому-то очень не понравилась, — то ли только руководству университета, то ли еще и силовикам. И они напустили этот помойный паблик», — рассказала Марина T-invariant.

По ее словам, телеграм-канал, который травит ученого, раньше использовали для травли активистов. «Стиль у них всегда один — много грязи, — рассказывает Марина. — В этих пабликах меня называют экс-координаторкой штаба Навального. Но я никогда не была координатором штаба Навального. Ни я, ни мой муж никогда не финансировали ФБК, не имеем токсичных статусов и даже не живем в Европе. Это все вранье». Невестка преподавателя пожаловалась, что из-за этих публикаций ей в личные сообщения пишут оскорбления и угрозы, в том числе социализированным и физическим насилием.

Марина Фельд также считает, что администрация вуза оказывает давление на студентов, которые поддержали ученого, и других преподавателей.

Алексей Фельдт не ответил на сообщения журналистов T-invariant. У себя во «ВКонтакте», пишет издание, он попросил «не политизировать» ситуацию.

Как еще преследуют ученых в России

Ученые и журналисты теперь становятся «террористами» и «экстремистами» даже чаще, чем «иноагентами». Фактически это гражданская смерть Что это значит? И можно ли как-то избавиться от этого статуса? 3 карточки