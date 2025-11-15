Немецкий трейдер Кристофер Эппингер заработал 250 миллионов долларов за два года на подсанкционной российской нефти Кажется, он ничего не нарушил. Но все равно решил остановиться. Financial Times рассказала его историю

Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году и крупнейшие энергетические компании мира поспешно свернули сотрудничество с российскими поставщиками, на мировом нефтяном рынке образовалась огромная — рискованная, но крайне прибыльная — ниша. Большинство игроков предпочли держаться подальше, опасаясь нарушить санкции или оказаться замешанными в «токсичных» схемах. Среди тех, кто продолжил торговать российской нефтью, был 27-летний немецкий трейдер Кристофер Эппингер. За последующие два с половиной года он провернул сделки на сумму около двух миллиардов долларов. Его личная прибыль превысила 250 миллионов. Историю Эппингера рассказала газета Financial Times.

Кристофер Эппингер родился в 1994 году под Гамбургом в семье инженера и врача — выходцев из СССР. Получил бизнес-образование в Германии, в 21 год стал стажером в казахстанской государственной нефтяной компании «Казмунайгаз».

Вскоре на него обратил внимание основатель гамбургской компании SET Select Energy Туре фон Валь — и дал миллион долларов на создание небольшого производства топлива в Казахстане. Эппингеру удалось привлечь дополнительные инвестиции, но его местные партнеры просто исчезли вместе с деньгами. Вслед за тем, в 2021 году, один из инвесторов обвинил его в мошенничестве, он пытался добиться возбуждения уголовного дела. Обвинения развалились, но репутация Эппингера была испорчена.

Он нашел новую работу в Дубае и вскоре стал продавать нефть перерабатывающему заводу, принадлежащему немецкой энергетической компании Uniper, в эмирате Фуджайра. В 2022 году Uniper поставила условие: никакой российской нефти. Эппингеру пришлось перестраивать цепочки поставок. В процессе он познакомился с компанией Tejarinaft. Она перевозила нефть по территории ОАЭ — и если «на входе» это была российская нефть, «на выходе» она официально становилась «смешанной».

С февраля 2023 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть. Эппингер стал покупать ее по «санкционной» цене (не более 60 долларов за баррель), «прогонять» через Tejarinaft и другие подобные компании-посредники — и продавать как «смешанную» по полной цене (до 90 долларов). Среди покупателей был тот же завод Uniper в Фуджайре. Залогом успеха оказалась возможность получения сертификата о происхождении нефти: если в нем не было написано «Россия», у покупателей никаких вопросов не возникало.

С 2022 по 2025 год компания Эппингера продала 3,3 миллиона тонн покупателям по всему миру — от Бразилии до Китая.

Свое тридцатилетие (13 июня 2024 года) Эппингер отмечал в La Guérite — одном из самых дорогих ресторанов Канн, — и одного только шампанского Сristal тогда было выпито 300 бутылок (это не меньше 100 тысяч евро). Там же, на Лазурном берегу, он купил два дома — для себя и для родителей. Кроме того, он владеет несколькими объектами в Дубае, а к сорока годам собирается купить остров. Еще у него есть личная коллекция картин Пикассо.

С 2024 года США стали вводить санкции против дубайских трейдеров, вне зависимости от того, нарушали они потолок цен или нет. Эппингер прекратил операции с российской нефтью и даже переименовал свою компанию: раньше она называлась CE Energy (по инициалам владельца), теперь — Petrichor. Он ни от кого — ни от журналистов, ни от инвесторов — не скрывает, что делал деньги на российской нефти, но впредь вести столь рискованный бизнес не намерен.

